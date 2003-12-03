ايران در همكاريهاي خود در خصوص فعاليتهاي هسته اي بسيار موفق عمل كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، " گرنوت ارلر " (Gernot Erler ) نماينده و معاون حزب سوسيال دمكرات درپارلمان آلمان در گفتگويي اختصاصي با خبرنگار" بين الملل " خبرگزاري مهر شركت كرد .

" ارلر" در پاسخ به اين سوال كه آيا كشورهاي اروپايي پس از اعلام پذيرش ايران براي امضاي پروتكل الحاقي آماده همكاري با ايران در زمينه فعاليتهاي هسته اي هستند ، اظهار داشت : كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بر اساس قراردادهاي خود با ايران به همكاري هاي خود ادامه مي دهند .

وي در ادامه با اشاره به اينكه مسئله فقط بر سر امضاي پروتكل الحاقي نبوده و نيست ، افزود : در مذاكرات اتحاديه اروپايي با مقامات ايراني از اين كشور خواسته شد كه در 4 زمينه پيشرفتهايي صورت گيرد كه آنها عبارتند از : 1- حقوق بشر 2-مبارزه مشترك عليه تروريسم 3- حمايت از روند صلح در خاورميانه 4- پايان بخشيدن به برخي فعاليتهاي هسته اي ايران .

نماينده پارلمان آلمان همچنين خاطر نشان كرد : ايران در پايان دادن به برخي فعاليتهاي هسته اي گام مثبت و ارزشمندي برداشت كه مورد تحسين جامعه بين المللي قرار گرفت .

معاون حزب سوسيال دمكرات پارلمان آلمان در خصوص محور گفتگوهاي خود با مقامات ايراني و هدف خود از اين سفر گفت : هدف اصلي من از اين سفر بررسي روند جرياني است كه در 21 اكتبر با سفر وزراي امورخارجه كشورهاي آلمان ، فرانسه و انگليس به نتيجه رسيد . ما در نظر داشتيم تا اين مسئله را در سطح پارلماني و در خصوص نحوه اجراي توافقات انجام شده در تاريخ 21 اكتبر مورد بررسي و كنكاش قرار دهيم .

" ارلر " تصريح كرد : پس از سفر وزراي اروپايي به ايران دانستن نظر و عقيده نمايندگان پارلمان ايران براي نمايندگان پارلمان آلمان از اهميت بسزايي برخوردار بود .

نماينده پارلمان آلمان با اشاره به سفر وزراي امورخارجه كشورهاي آلمان ، فرانسه و انگليس تصريح كرد : وزراي امورخارجه سه كشور مهم اروپايي در ديدار با مقامات ايراني به دستاوردهاي ارزشمندي دست يافتند .

" ارلر" در ادامه با اشاره به گفتگوهاي خود با" محسن ميردامادي " رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و" كمال خرزاي " وزير امورخارجه ايران اظهار داشت : در اين گفتگوها به نتايج مثبتي دست يافتيم و اميدواريم روند مثبت اين مذاكرات ادامه داشته باشد .

معاون حزب سوسيال دمكرات آلمان درادامه اظهار داشت : از نظر دولت آلمان موفقيت در اجراي توافقات انجام شده ميان مقامات ايراني و وزراي امورخارجه اروپا فاز جديدي در كل خاورميانه و خاورميانه خواهد بود كه مي تواند نويد بخش چشم اندازهاي روشني در آينده باشد.

" گرنوت ارلر " در پاسخ به اين سوال كه نقش آلمان را در رابطه اتحاديه اروپا با ايران چگونه ارزيابي مي كنيد ، گفت : آلمان در همكاري با فرانسه و انگليس دست به ابتكار عمل زد و سياست جديدي را آغاز كرد.

نماينده پارلمان آلمان در ادامه افزود : گفتگوهاي اخير براي دولت آلمان تنها گامي در جهت تحول جديد در مناسبات دو جانبه نبود، بلكه ما مدت زمان طولاني نگران درگيري درخاورميانه بوديم و خوشبختانه پس از گفتگوهاي تهران توانستيم از راه صلح آميز اين مسئله را برطرف كنيم و اين مسئله مي تواند در آينده خاورميانه تاثير بسزايي داشته باشد و اين امر جز با تلاشهاي دولت آلمان ميسر نبود .

" ارلر" در بخش ديگري از اين گفتگو در خصوص جنگ عراق گفت : هر جنگي ويران كننده است و سبب كشته شدن مردم بي گناه مي شود . جنگ عراق نيز يكي از اين نمونه هاست . عراق كشوري بود كه گرفتار يك ديكتاتوري بود و نه تنها براي مردم اين كشور بلكه براي همسايگانش نيز خطرناك جلوه مي كرد .

معاون حزب سوسيال دمكرات آلمان در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت آلمان از اعزام نيروي نظامي به عراق ممانعت مي كند ، اظهار داشت : دولت آلمان از همان ابتداي امر اعلام كرده بود كه در اين مداخله نظامي با آمريكا همسويي نخواهد كرد به همين منظور نيز از اعزام نيروي نظامي به عراق سر باز زد . وي خاطر نشان كرد : دولت آلمان تصميم خود را به هيچ وجه تغيير نخواهد داد .

نماينده پارلمان آلمان همچنين افزود : دولت آلمان از همان ابتدا تمام شرايط كنوني ورويدادهاي اخيرعراق را پيش بيني كرده بود .

وي د رادامه تصريح كرد : دولت آلمان همواره از اوضاع كنوني عراق واهمه داشت و اين مسئله را بارها به مقامات آمريكايي گوشزد كرده بود . البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه دولت آلمان از همان ابتداي امر حامي قربانيان اين حادثه بود و به همين منظور نيز كمكهاي بشر دوستانه خود را تا سطح 200 ميليون يورو در اختيار اين كشورقرارداده است.

" ارلر"همچنين با اشاره به اين مطلب كه دولت آلمان بارها اعلام كرده است كه دربازسازي عراق مشاركت فعال خواهد داشت، گفت: دولت آلمان براين عقيده است كه بايد براي حل مسائل امنيتي عراق هرچه سريعتر قدرت دراختيارمردم اين كشورقرار گيرد .

نماينده پارلمان آلمان در خصوص نقش سازمان ملل دربهبود اوضاع عراق گفت : دولت آلمان بر اين عقيده است كه سازمان ملل تنها ارگان بين المللي است كه مي تواند در توسعه بازسازي اين كشور گامهاي مثبت و مهمي بردارد .

معاون حزب سوسيال دمكرات پارلمان آلمان با تاكيد بر مبارزه با تروريسم خاطر نشان كرد : به هيچ عنوان نمي توان جنگ عراق را گامي در راستاي مبارزه با تروريسم دانست زيرا پس ازجنگ عراق دامنه فعاليتهاي گروههاي تروريستي در اين كشور افزايش پيدا كرده است.

" ارلر" در خصوص مشاركت افغانستان دربازسازي افغانستان خاطر نشان كرد : دولت آلمان درراستاي بازسازي افغانستان اقدامات بسيار مهمي انجام داد .

نماينده پارلمان آلمان بااشاره به اوضاع كنوني افغانستان گفت: آلمان درنظر دارد تا از بازگشت گروه تروريستي القاعده و طالبان به افغانستان ممانعت به عمل آورد.

وي همچنين با اشاره به اينكه ما در آرزوي موفقيت دولت انتقالي حامد كرزاي هستيم و در اين راه نيز از هيچ كمكي دريغ نخواهيم كرد ، اظهار داشت : اين اقدام دولت آلمان با اقبال جامعه جهاني مواجه شده است .

" ارلر" در خصوص تصويب قانون منع حجاب در دو ايالت " بادن - وورتمبرگ " و " بايرن " به خبرنگار مهر گفت : ديوان عالي كشورآلمان اعلام كرده است كه در قانون اساسي اين كشور قانوني مبني بر منع حجاب وجود ندارد اما درعين حال به اين مطلب اشاره شده است كه ايالت هاي آلمان مي توانند به طور جداگانه قانون منع حجاب را مورد بررسي قرار دهند .

معاون حزب سوسيال دمكرات آلمان بااشاره به اينكه حجاب به عنوان يك سمبل اعتقادي و مذهبي مطرح است، گفت: برخي از صاحبنظران در آلمان معتقدند كه نبايد استفاده ازحجاب درمدارس آزاد اعلام شود و اين مسئله طبيعي است كه اين امر مورد مخالفت گروه ديگري قرار بگيرد .

"ارلر" با انتقاد از به كارگيري برخي سمبلهاي اعتقادي در مدارس آلمان اظهار داشت : بايد درخصوص به كارگيري از سمبلهاي اعتقادي در مدارس آلمان به طور يكسان عمل كرد ، درصورتيكه از سمبلهاي اعتقادي دين مسيحيت همانند صليب در مدارس استفاده مي شود به همان نسبت نيز بايد از سمبلهاي اعتقادي مسلمان نيز استفاده كرد .

گفتني است " گرنوت ارلر " علاوه بر عهده دار بودن معاونت حزب سوسيال دمكرات، در كميسيونهاي سياست خارجي ، دفاع ، خلع سلاح ، كمكهاي بشر دوستانه و توسعه همكاريهاي اقتصادي پارلمان آلمان نيزعضويت دارد .



