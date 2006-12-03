  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۰۷

ارائه خدمات بخش خصوصی به فرهنگیان هزینه ها را افزایش نمی دهد

ارائه خدمات بخش خصوصی به فرهنگیان هزینه ها را افزایش نمی دهد

وزیر آموزش و پرورش درباره قانون مجلس شورای اسلامی در زمینه خصوصی شدن ارائه خدمات به فرهنگیان تا پایان سال آینده ، گفت: طوری به فرهنگیان خدمات ارائه خواهیم داد که در تضاد با قانون عمل نکنیم.

محمود فرشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: خدمات جنبی به فرهنیگان هم ضروری است و هم باید رو به گسترش باشد اما قانون می گوید این نوع امکانات رفاهی ازسوی  دستگاه های دولتی نباشد و تعاونی ها به شکل مستقل عمل کنند. 

وی درباره غیر منصفانه بودن این قانون به لحاظ بالا رفتن هزینه های رفاهی فرهنگیان ، خاطر نشان ساخت: خصوصی شدن این نوع خدمات در نحوه ارائه آن تاثیری نخواهد داشت. هزینه ها افزایش نخواهند یافت. همان برکات و خدمات به فرهنگیان داده می شود ؛ با این تفاوت که به جای دولت ، شخصیت حقوقی مسئول آن خواهد بود. به عنوان مثال صندوق های ذخیره و تعاونی های فرهنگیان متولیان ارائه خدمات رفاهی ، تفریحی ، پزشکی و... به فرهنگیان خواهند بود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: کمک به هزینه های تاسیساتی - ساختمان ، کمک های نیروی انسانی و... این مراکز رفاهی  طوری انجام می شود که در نهایت با قانون در تضاد نباشد.

به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس قانون توسعه برنامه چهارم قرار است تمامی امکانات رفاهی فرهنگیان از اختیار بخش های دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده شود.

کد مطلب 415831

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها