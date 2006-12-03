تیم هندبال ایران بر چین غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر اعزامی به دوحه قطر، تیم هندبال کشورمان رقابتهای خود در بازیهای آسیایی دوحه را از عصر امروز با دیدار برابر چین آغاز کرد.

در این بازی که از ساعت 16 به وقت قطرو در سالن هندبال الغرافه دوحه برگزار شد، تیم کشورمان توانست با نتیجه 30 بر 28 حریف قدرتمند خود را از پیش رو برداشته و شروعی امیدوار کننده در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی داشته باشد.

قضاوت این بازی بر عهده احمد السوادید از عربستان و عمرالمرزوقی از کشور قطر بود.

هندبالیستهای کشورمان فردا در دومین دیدار خود به مصاف تیم کویت ( از مدعیان اصلی قهرمانی در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی) می روند.