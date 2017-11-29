مجوز مصرف علف کش «گلایفوسیت» در اروپا تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی، اتحادیه اروپایی در بیانیه ای اعلام کرد مجوز مصرف علف کش گلایفوسیت با اکثریت آرا در کشورهای عضو این اتحادیه تمدید شد.

از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپایی ۱۸ کشور با رای مثبت و یک کشور با خودداری از صدور رای منفی از تمدید مجوز علف کش گلایفوسیت حمایت کرده اند. با وجود تلاش های جریان های به ظاهر دوستدار محیط زیست همچون صلح سبز که در مبارزه با زیست فناوری در آلمان نقش بسیار پررنگی داشته اند آلمان در نهایت، مانند اکثر کشورهای اروپایی، با صدور مجوز ۵ ساله برای مصرف گلایفوسیت موافقت کرد.

مجوز قبلی استفاده از علف کش گلایفوسیت در اروپا در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷ منقضی خواهد شد.

دکتر وایتنیس آندریوکایتیس عضو کمیسیون سلامت و ایمنی غذا درباره تصمیم جدید اتحادیه اروپایی مبنی بر استفاده از علف کش گلایفوسیت گفت: رای امروز کشورهای اروپایی نشان داد اگر بخواهیم می توانیم به اجماع درستی در سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم های کلیدی برسیم.

تصمیم جدید اتحادیه اروپایی، مبنی بر تمدید مجوز استفاده از علف کش گلایفوسیت، مخالفان پر سرو صدایی داشته است. در میان گروههایی که بدون توجه به نتایج مطالعات علمی انجام شده همچنان بر ادعای مردود آژانس بین المللی تحقیقات سرطان تاکید می کنند نام صلح سبز نیز به چشم می خورد. صلح سبز که سردمدار مبارزه با فناوری مهندسی ژنتیک در جهان است این بار اتحادیه اروپایی را به دلیل صدور مجوز مصرف این علف کش به بی مسئولیتی متهم کرده است.

گلایفوسیت علف کشی کم خطر است که بیش از چهل سال است توسط کشاورزان استفاده می شود. استفاده از علف کش گلایفوسیت در حالی در اروپا مجاز اعلام شده است که از دو سال پیش در پی شایعه سازی در فضای رسانه و مطرح شدن بحث های غیر علمی جدال بر سر استفاده از پر مصرف ترین علف کش کشاورزی بالا گرفته است.

آژانس بین المللی تحقیقات سرطان دوسال پیش اعلام کرد احتمال سرطانزایی این علف کش پر مصرف در کشاورزی وجود دارد. چندی پس از این ادعای جنجالی آژانس بین المللی تحقیقات سرطان مشخص شد مستنداتی که ارتباط این علف کش را با ابتلا به سرطان رد می کرد از گزارش نهایی این آژانس حذف شده است.

آژانس بین المللی تحقیقات سرطان برای این اهمال از سوی جامعه علمی مورد انتقاد قرار گرفته است. هنوز هیچ مرجعی در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان مسئولیت این اقدام را نپذیرفته است.مطالعات انجام شده توسط آژانس مواد شیمیایی اروپا، که نتایج آن در ماه مارس سال ۲۰۱۷ منتشر شد، این ادعا را رد کرد.

نتایج این مطالعات نشان داد علف کش گلایفوسیت هیچ ارتباطی با ابتلا به بیماری سرطان در انسان ندارد.