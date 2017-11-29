۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۲

فرماندار شهرستان بانه:

تخصیص اعتبارت ویژه برای ساماندهی مرز در بانه ضروری است

بانه- فرماندار شهرستان بانه گفت: باتوجه به پتانسیل های مرزی در این شهرستان نیاز به تخصیص اعتبارات ویژه برای ساماندهی مرزی ضروری است.

به گزارش خبرنگارمهر، محمد فلاحی عصر امروز چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان بانه که با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این شهرستان تشکیل شد،گفت: مردم مرزدار بانه ۸۴۰ شهید و هزار و ۳۰۰ جانباز را تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

وی با اشاره ه به اینکه این شهرستان ۱۵۸ هزار نفر جمعیت دارد،عنوان کرد: این میزان,۱۰ درصد جمعیت استان کردستان را شامل می شود.

وی تراکم جمعیت شهری و پراکندگی جمعیت روستایی را از مشکلات موجود در زمینه برنامه ریزی های اجرایی در این شهرستان ذکر کرد و اظهارداشت: با وجود پتانسیل نوار گسترده مرزی در بانه، متاسفانه اعتبارات ویژه ای برای ساماندهی مرزی نداریم.

فرماندارشهرستان بانه با اشاره به اینکه بانه ۸۴ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد، افزود: در هشت ماهه سال جاری ۱۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار مرز بانه به خارج از کشور صادر شده است.

فلاحی با اشاره به اینکه کلنگ آغاز آماده سازی منطقه ویژه اقتصادی بانه به زمین زده شد،گفت: یکی از مطالبات به حق مردم شهرستان های بانه و مریوان تصویب منطقه آزاد تجاری است.

وی با اشاره به اینکه ۳۳ هزار نفر در بانه مرزنشین هستند، عنوان کرد: در حال حاضر ۶ هزار نفر از روستاییان مرزنشین بانه ای در دو معبر موقت مرزی مشغول به کار هستند.

