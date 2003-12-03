ملت فلسطين اعتمادي به مذاكرات ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر، رفيق نتشه گفت : ملت ما همچنان به تمام مذاكرات و توافقنامه ها با بي اعتمادي نگاه مي كند زيرا واقعا تمايل دارد تا رنج و سختي و مصائب روزانه اش كاهش يابد درحالي كه به رغم ادامه اين مذاكرات و عقد قراردادها اين رنج و سختي كاهش نيافته است.

نتشه كه با خبرگزاري فرانسه گفتگو مي كرد ، افزود: رژيم اسراييل اقدامات تروريستي خود را بر ضد ملت فلسطين افزايش مي دهد و هرزمان كه ما يك گام به سوي صلح برمي داريم ، اسراييل درعوض به رفتارهاي تروريستي خود شدت مي بخشد.

نتشه تصريح كرد: جامعه بين الملل ، كميته چهارجانبه و آمريكا بايد بررژيم اسراييل فشاروارد كنند تا به روند صلح ادامه دهيم.

رئيس مجلس قانونگذاري فلسطين كه جانشين احمد قريع ( نخست وزير كنوني تشكيلات خودگردان ) شده است ، گفت: اسراييل همچنان به اقدامات خود براي نابودي ملت فلسطين ازطريق ادامه سياست كشتار و ترور و تخريب ادامه مي دهد.

وي با اشاره به ديداراحتمالي شارون و احمد قريع، نسبت به حسن نيت شارون ابرازترديد كرد.

قريع گفت: شارون اگر واقعا در گفته هاي خود صادق است بايد درعمل آن را نشان دهد ، زيرا براي ما گفته ها ملاك نيست ، بلكه ملاك عمل است .

مجلس قانونگذاري فلسطين عصر سه شنبه،اولين جلسه خود را پس ازسه سال درشهرغزه براي بررسي موضوعات مختلف ازجمله بودجه تشكيلات خودگردان درسال 2004 و بررسي سياست هاي كلي برگزار كرد.

ازهنگام شعله ور شدن انتفاضه دوم در28 سپتامبر 2000 به دليل محاصره مناطق فلسطيني ومخالفت رژيم صهيونيستي با سفر نمايندگان فلسطيني به غزه ، مجلس قانونگذاري، نشستهاي خود را درشهر رام الله دركرانه باختري برگزار مي كرد.