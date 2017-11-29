وزیر انرژی روسیه حامی تمدید توافق اوپک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست این هفته خود با مذاکراتی سخت‌تر از آنچه انتظارش می‌رفت روبه‌رو می‌شوند زیرا این نگرانی به وجود آمده که سیاست این سازمان در کاهش عرضه نفت خام در بازار بیش از آنچه تصورش می‌رفت جواب داده و ممکن است بازار به سمت کسری نفت و در نتیجه افزایش قیمت‌ها پیش رود.

سهیل بن محمد المرزوعی، وزیر انرژی امارات پیش از ترک دوبی به مقصد وین برای شرکت در نشست عادی ۱۷۳ اوپک گفت: نشست ۱۷۳ اوپک، جلسه راحتی نخواهد بود و ما همیشه سناریوهای مختلف را در نظر می‌گیریم.

اوپک، روسیه و ۹ تولید کننده دیگر در نشست ۱۷۲ اوپک و دومین نشست مشترک اوپک و غیراوپک (خردادماه امسال)، تصمیم گرفتند توافق کاهش عرضه روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه را تا ماه مارس ۲۰۱۸ تمدید کنند و قرار است در نشست روز پنجشنبه در باره تمدید دوباره این توافق مذاکره کنند.

بازارهای جهانی نفت خام اکنون انتظار تمدید این توافق تا پایان سال ۲۰۱۸ را داشت، اما به تازگی تردیدهایی در این باره پدید آمده است.

عربستان به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی اوپک به قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت تمایل نشان داده در حالی که خود را آماده عرضه سهام شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو می‌کند و هنوز با کسری بودجه زیادی روبه‌روست.

دولت روسیه هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸، به دنبال قیمت‌های بالاتر نفت خام است، اما مقام‌های روس در باره این که قیمت‌های بالاتر نفت می‌تواند قدرت روبل را افزایش دهد و در نتیجه قدرت رقابت پذیری اقتصاد روسیه کاهش یابد، نگران‌ هستند.

همچنان که قیمت نفت در بازارهای جهانی نفت خام بیشتر از ۶۰ دلار برای هر بشکه داد و ستد می‌شود، تولیدکنندگان آمریکایی تولیدات آینده خود را هج (مصون سازی یا تثبیت قیمت فروش آینده برای مقدار و زمان تحویل مشخص) کرده‌اند که این موضوع نگرانی‌هایی را از یک قیمت بالای نفت و عرضه نفت شیل در آمریکا افزایش می‌دهد.

ایالات متحده به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان در توافق اوپک و غیر اوپک شرکت نکرده است.

بانک گلدمن ساکس، یکی از فعالترین بانک‌های جهان در تجارت کالا و نفت، روز سه شنبه (هفتم آذرماه) اعلام کرده بود که نتیجه مذاکرات روز پنجشنبه نشست ۱۷۲ اوپک نامشخص است.

این بانک آمریکایی در یادداشتی نوشت: یکپارچه نبودن دیدگاه‌های راجع به نتیجه نشست آینده اوپک به دلیل آن است که یک نااطمینانی در باره روند ایجاد توازن دوباره در بازار وجود دارد و قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال به ۶۳ دلار رسیده است.

قیمت‌های نفت آمریکا بیش از یک درصد در روز دوشنبه (۶ آذر ماه) افت داشت و روز پس از آن باز هم کاهش نشان داد.

گلدمن ساکس اعلام کرد که احتمال دارد قیمت نفت باز هم در طول هفته جاری کاهش یابد.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه هفته گذشته اعلام کرد بود که آمادگی دارد از تمدید توافق کاهش عرضه خود با اوپک حمایت کند، اما راجع به مدت زمان تمدید هنوز تصمیمی نگرفته است.

رویترز روز دوشنبه (ششم آذرماه) گزارشی منتشر کرد که طبق آن یک طرح تولید نفت بزرگ که ازسوی شرکت آمریکایی اکسون موبیل اداره می‌شود خود را آماده افزایش تولید به میزان یک چهارم مقدار کنونی در سال آینده می‌کند.

این پروژه مشمول این توافق نبوده است، اما این تغییر می‌تواند مانعی برای تلاش‌های روسیه برای کاهش تولید به شمار رود.



