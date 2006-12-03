قمی هم به حریف قزاقستانی باخت

به گزارش خبرنگار مهر اعزامی به دوحه قطر، حسین قمی جودوکار کشورمان در وزن 90- کیلوگرم امروز(یکشنبه) در دیدار نیمه نهایی این وزن در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی به مصاف ماکسیم راکوف از قزاقستان رفت وبا یک امتیاز یوکو نتیجه را به این جودو کار قزاق واگذار کرد.

با این شکست حسین قمی از راهیابی به دیدار نهایی وزن 90- کیلوگرم بازماند و در گروه بازندهها شانس خود را برای دستیابی به مدال برنز می آزماید. وی برای کسب مدال برنز تا دقایقی دیگر با سعیداف از تاجیکستان دیدار می کند.

پیش از این رضا چاه خندق نیز با شکست برابر حریفی قزاقستانی در مرحله نیمه نهایی از رسیدن به مدال طلا ناکام مانده بود.