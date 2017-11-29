اردوغان: اگر مدرکی از دارایی خارجی من دارید به همه نشان دهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، در پی بالا گرفتن تنش های لفظی میان رئیس جمهوری ترکیه و «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه درخصوص سرمایه گذاری میلیون دلاری حلقه نزدیکان اردوغان در یک شرکت خارجی، اردوغان خواستار افشا شدن مدارک مربوط به این سرمایه گذاری به صورت عمومی شد.

بر اساس این گزارش، اردوغان که روز گذشته در جریان سخنرانی خود اتهامات مطرح شده از سوی قلیچدار اوغلو را رد کرده بود، گفت: اگر شما مدارکی در دست دارید، آن را با عموم مردم و دستگاه قضایی به اشتراک بگذارید.

اتهامات وارد شده در این باره علیه اردوغان نخستین بار دو هفته پیش توسط قلیچدار اوغلو طرح شد. موضوعی که موجب شدید برافروختگی رئیس جمهور ترکیه شد.

قلیچدار اوغلو روز گذشته نیز بار دیگر اعلام کرد مدارکی در دست دارد که نشان می دهد اطرافیان اردوغان از جمله پسر، برادر زن و دستیار سابق اجرایی وی در مجموع حدود ۱۵ میلیون دلار در یک شرکت در خارج از ترکیه سرمایه گذاری کرده اند.

اردوغان نیز روز گذشته ساعاتی پس از مطرح شدن این اتهام در سخنرانی خود گفت اگر مدارکی از سرمایه گذاری از من در خارج از ترکیه نشان دادید، از پست خود استعفا خواهم داد.