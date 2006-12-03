زیباری خواستار فعال کردن ابتکارعمل برگزاری اجلاس آشتی ملی عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، زیباری در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر در قاهره گفت: ما خواستار فعال کردن ابتکار عمل عربی درباره عراق هستیم که به وسیله اتحادیه عرب شکل گرفته و از تایید همه کشورهای (عربی) برخوردار است.

وی افزود: این موضوع در جریان نشست سه شنبه هفته جاری کمیته ویژه امور عراق در اتحادیه عرب در قاهره مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. وی همچنین خواستارادامه پیشبرد این ابتکار عمل با توجه به اهمیت آن شد.

کمیته ویژه امور عراق دربردارنده وزیران خارجه 10 کشور عربی عراق، کویت، عربستان، اردن، سوریه، مصر، بحرین، امارات، سودان، الجزایر و همچنین "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب است.

اتحادیه عرب در نوامبر سال 2005 میلادی میزبان نشست مقدماتی اجلاس آشتی ملی عراق بود و برای اولین بار نمایندگان همه طیف های عراق از جمله هیات علمای اهل سنت عراق که مخالف روند سیاسی در عراق است، رو در روی هم نشستند.

این نشست مقدماتی تصمیم گرفت تا یک اجلاس آشتی را در مارس سال 2006میلادی برای بررسی همه مسائل مورد اختلاف بویژه مسئله جدول زمانبندی شده برای خروج نیروهای خارجی از عراق و توسعه روند سیاسی این کشور برای تضمین حضور بهتر اهل سنت، در شهر بغداد برگزار کند اما به خاطر بحران اوضاع عراق به زمان نامعلومی موکول شد.

ابوالغیط هفته گذشته به خبرنگاران گفته بود که نشست وزیران خارجه کمیته ویژه امور عراق شاید تصمیم بگیرد که از اتحادیه عرب بخواهد تا بار دیگر میزیانی نمایندگان گروهها و طیف های مختلف عراق را با دعوت از برخی همسایگان این کشور به منظور پیشبرد اوضاع عراق برعهده بگیرد.