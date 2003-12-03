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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۰:۲۲

معاون عزت ابراهيم الدوري دستگير شد

نيروهاي اشغالگر آمريكايي پس از 12ساعت جستجوي مداوم براي يافتن عزت ابراهيم و افسران سابق عراق در شهر كركوك ديشب تنها توانستند "سعد محمد الدوري " معاون الدوري را دستگير كنند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، نيروهاي اشغالگرآمريكايي كه از روزدوشنبه گسترده ترين عمليات نظامي خود را  براي يافتن عزت ابراهيم الدوري نائب رئيس شوراي فرماندهي عراق و شمارديگر از افسران سابق ارتش بعث در شهركركوك آغاز كرده بودند، ديشب درحالي به عمليات خود پايان دادند كه نتوانستند عزت ابراهيم را دستگيركنند و دراين عمليات ناكام ماندند.
به دنبال ارائه برخي گزارش هاي ضد ونقيض درباره امكان دستگيري و يا كشته شدن عزت ابراهيم درمنطقه الحويجه، نيروهاي آمريكايي ديروزخبردستگيري و يا كشته شدن وي را تكذيب كردند.
با اين حال رئيس پليس شهركركوك دستگيري معاون الدوري را تاييد كرد و گفت : نيروهاي آمريكايي درجريان بازرسي از منازل عراقي ها در روستاي الحويجه (واقع در50 كيلومتري شهر كركوك) صد عراقي را دستگير و 40 هزار دلار از آنها كشف و ضبط كردند .
به گفته وي نظاميان آمريكايي همچنين يك عضو برجسته گارد سابق رياست جمهوري عراق را دستگير و شش عراقي ديگر را زخمي كردند .
دستگيري اين صد عراقي درحالي صورت گرفته كه هنوز معلوم نشده كه آنها از طرفداران صدام هستند و يا از مردم عادي. نظاميان آمريكايي ماه گذشته پس از دستگيري همسر و داماد و فرزند عزت ابراهيم الدوري جايزه 10 ميليون دلاري براي سر عزت ابراهيم الدوري تعيين كردند .

 

 

کد مطلب 41587

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