تصادفات فوتی در زنجان ۳۱ درصد کاهش دارد

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وقوع تصادفات طی هشت‌ماهه سال جاری در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی درمجموع بیش از ۲ هزار فقره تصادف در جاده‌های استان رخ‌داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش دارد.

وی اظهار کرد: طی هشت‌ماهه سال جاری تصادف جرحی در جاده‌های استان زنجان ۲۴ درصد کاهش و تصادف خسارتی هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش دارد.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان با بیان اینکه طی هشت ماهه سال گذشته ۱۷۱ نفر در جاده‌های استان زنجان براثر تصادف فوت شدند، افزود: در هشت ماهه سال جاری ۱۳۴ نفر فوت شدند که تعداد فوت‌شدگان در جاده‌های زنجان ۳۷ نفر معادل بیش از ۳۱ درصد کاهش دارد.

شیرمحمدی تأکید کرد: طی هشت ماهه سال جاری توجه نکردن به جلو با ۳۵ درصد، توانایی نداشتن در کنترل وسیله نقلیه ۱۵ درصد و انحراف به چپ ۱۲ درصد علت تصادفات در جاده‌های استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: خوشبختانه طی هشت ماهه سالجاری تصادفات فوتی و وقوع تصادفات در جاده های استان زنجان کاهش محسوسی داشته است.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان با بیان اینکه آزادراه زنجان به قزوین با ۳۶ درصد بیشترین تصادفات در جاده های استان زنجان را به خود اختصاص داده است، ابراز کرد: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده‌های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

شیر محمدی با بیان اینکه زنجان یک استان عبوری است و بیشتر جاده‌ها برای گذر مسافران بزرگراه است، گفت: رانندگان به محض خستگی در اولین فرصت در یک مجتمع و توقفگاه اقدام به استراحت کنند و اصلاً رانندگی نکنند و در هر دو ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند و درجاهایی که مطمئن هستند تصادف پیش نمی‌آید توقف کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان از وقوع یک فقره تصادف در محور زنجان به خرمدره خبر داد و گفت: برخورد وانت نیسان با کامیون باعث فوت یک نفر و مصدوم شدن یک نفر دیگر شد.

شیر محمدی علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده وانت نیسان اعلام کرد.