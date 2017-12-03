در تعیین سهم اراک از عوارض آلایندگی صنایع انحراف رخ داده است

سید مهدی مقدسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انحرافی در تعیین سهم اراک از عوارض آلایندگی صنایع شازند رخ داده، اظهار داشت: در این رابطه اعمال قانون مطالبه برحق مردم اراک است، موضوع سهم عوارض آلایندگی قانون دارد و آیین نامه آن اخیرا ابلاغ شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: اجرای درست قانون در این زمینه می تواند مشکلات موجود را حل کرده و سهم و حق شهرستان را از آلایندگی به طور صحیح مشخص کند.

مقدسی خاطرنشان ساخت: در زمینه کاهش آلودگی هوای اراک همچنین اجرای مصوبات سفر هیات دولت و گسترش فضای سبز راهکار دیگر کاهش آلودگی است که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی استان مرکزی گفت: وجود یک تیم اقتصادی دلسوز و قوی می تواند جذب سرمایه گذار خارجی و تحول اقتصادی در استان مرکزی را به دنبال داشته باشد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس ادامه داد: استاندار محور پیگیری های امور در سطح دولتی است، بنابراین چینش یک تیم اقتصادی قوی می تواند در تحقق منویات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و ایجاد تولید و اشتغال موثر عمل کند.

مقدسی اضافه کرد: همکاری ها و مشارکت های لازم در راستای رفع موانع تولید و تسهیل در امر سرمایه گذاری از سوی مسئولان استان بایستی مد نظر قرار گیرد و هر اقدام در خصوص تقویت تولید و رشد اقتصادی و توسعه استان مورد حمایت نمایندگان قرار خواهد گرفت تا شاهد تحول اساسی در سطح استان باشیم.

وی در بخش دیگر از سخنان خود به ضرورت تقویت اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: مجلس ۱.۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را به اشتغال روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر اختصاص داده، آیین نامه ها و شیوه نامه های این مصوبه در حال ابلاغ است و تلاش می شو با پرداخت تسهیلات کم بهره و اصلاح نظام بانکی اشتغال در روستاها ایجاد شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: بسیاری از مهاجرت ها از روستا به شهر به دلیل عدم اشتغال و به منظور حل مشکلات معیشتی شکل می گیرد که رفع موانع در فرآیند اعطای تسهیلات اشتغال روستایی در خصوص وثیقه و دیگر موانع می تواند اقدامی موثر باشد و تعامل و هماهنگی دستگاه های اجرایی در این زمینه ضروری است.