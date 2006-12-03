سازمان کنفرانس اسلامی ظرف مناسبی برای بازگرداندن امنیت به عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با اشاره به مسائل عراق، حل این مشکل را نیازمند حرکتی بین المللی اسلامی عنوان کرد و گفت: در این میان سازمان کنفرانس اسلامی ظرف مناسبی برای رایزنی و ارائه طرح برای بازگرداندن امنیت و آرامش به عراق است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همکاری مشترک کشورهای منطقه بویژه جمهوری اسلامی ایران ، ترکیه و سوریه را نیز از عوامل موثر در حفظ تمامیت ارضی و رفع ناامنی از عراق بیان کرد و افزود: با توجه به اشتراک منافع ارائه طرح های مشترک در خصوص عراق و تشکیل کمیسیون های مشترک می تواند تاثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروه مشترک میان ایران، ترکیه و سوریه می تواند به غیر از مسائل عراق بر تحولات لبنان و فلسطین نیز موثر باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گسترش روابط دو کشور را مثبت ولی پایین تر از سطح انتظار عنوان کرد و گفت: اگر در شرایط فعلی همکاری دو کشور به جز مسائل اقتصادی و تجاری، همکاری های سیاسی را نیز شامل شود و بتوانیم در این خصوص هماهنگ عمل کنیم بسیار باارزش است.

هاشمی رفسنجانی ایجاد و تقویت ارتباط ریلی و بزرگراهی میان دو کشور را از طرح هایی عنوان کرد که می تواند بر گسترش همکاری های تجاری دو کشور موثر باشد.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز در این دیدار رشد حجم تجاری میان دو کشور را مطلوب عنوان کرد و گفت: امیدواریم در آینده ای نزدیک سطح این مبادلات به رقم 10 میلیارد دلار در سال نزدیک شود.

نخست وزیر ترکیه مسائل پیش آمده در خصوص فعالیت برخی شرکت های ترکیه ای را در ایران در سال های گذشته در کاهش سرعت تقویت روابط دو کشور موثر عنوان کرد و افزود: امیدواریم با همکاری ، سرمایه گذاری های مشترک دو کشور را افزایش داده و حتی بتوانیم در کشورهای ثالث نیز با یکدیگر سرمایه گذاری و همکاری داشته باشیم.

اردوغان نظرات کشور ترکیه در خصوص مسائل عراق را نزدیک به دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران عنوان و خاطرنشان کرد: ما طرفدار تمامیت ارضی عراق و مخالف با تجزیه آن هستیم و تمامی تلاش خود را برای ایجاد امنیت در عراق به کار خواهیم برد.

وی با اشاره به مسائل اخیر لبنان، آرامش را نیاز اساسی این کشور عنوان کرد و گفت: برای از بین بردن گرفتاری های مردم لبنان آماده کار مشترک با جمهوری اسلامی ایران هستیم.