رئیس جمهور آمریکا به دنبال شیوه جدیدی برای اداره عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "استفان هادلی" در گفتگوی تلویزیونی خود گفت: بوش به طور علنی سخن "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع سابق آمریکا را بیان داشت و گفت که مسائل به خوبی و سریع در عراق پیش نمی رود و ناگزیر باید تغییراتی ایجاد کرد.

وی افزود: ایجاد شیوه ای جدید برای اداره اوضاع عراق ضروری است ما از طریق ترسیم دوباره سیاست خود درعراق به دنبال ایجاد این شیوه جدید هستیم.

هادلی این مطلب را در اشاره به یادداشت محرمانه وزیر دفاع سابق آمریکا به کاخ سفید دو روز پیش از استعفای خود بیان داشت که طی آن اعلام کرده بود راهبرد آمریکا در عراق به "اصلاح مهم" نیاز دارد و مسلما آنچه که نیروهای آمریکایی هم اکنون در عراق در حال انجام آن هستند، به خوبی کارساز و یا از سرعت کافی برخوردار نیست.

این اظهارات سه روز پیش از انتشار توصیه های گروه تحقیق عراق به ریاست "جمیز بیکر" وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و" لی هملتون" نماینده سابق حزب دموکرات این کشور درباره گزینه های استراتژیک برای حضور آمریکا در عراق بیان شد.

مشاور رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه دولت بوش توصیه های گروه تحقیق عراق را الزام آور نمی داند، افزود: باید فراموش نکنیم این توصیه ها یکی از عناصر روند (مطالعات) دولت آمریکا برای تصحیح وضعیت عراق خواهد بود.

وی افزود: بوش همچنین نتایج تحقیقات و مطالعات داخلی دولت آمریکا را دریافت خواهد کرد، زیرا می خواهد موضع مسئولان پارلمانی جمهوری خواه و دموکراتیک را بداند و خواهان اطلاعات بیشتر درباره اقدام هایی است که دولت عراق درصدد انجام آن است و رئیس جمهوری آمریکا همه این مسائل را بررسی خواهد کرد.