مردم مازندران هفته جاری میزبان رئیس جمهوری خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتگویی اعلام کرد : استان مازندران با ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی از مهمترین مراکز کشاورزی ، تجاری و گردشگری کشور است .

سعیدلو افزود : این استان با تمام برخورداری های طبیعی و خدادادی، دارای نارسایی هایی است و در گذشته برخی مناطق شهری و روستایی به خاطر دوری از مرکز استان ، از سفره عائله مندی استان در حوزه تصمیم گیری و اجرا کم بهره بوده اند اما خوشبختانه با نگاه جدید دولت این موضوع در سفرهای استانی با توزیع عادلانه اعتبارات استانی برطرف خواهد شد.

از دکتر سعیدلو سئوال شد : هنوز خستگی سفر قبلی رفع نشده چگونه با فاصله نزدیک به سفر بعدی می روید، می گوید: اعتقاد رئیس جمهور این است که برای تحقق شعارهایشان باید از فرصت ها حداکثر استفاده صورت بگیرد از سوی دیگر مردم سایر استان ها چشم به راه هستند تا رئیس جمهور خود را در آغوش بگیرند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به هدف مهم سفرهای استانی خاطرنشان کرد : هدف مهم این است که مسئولان اجرایی بدانند مردم، خاصه اقشار محروم به گردن آنها حق دارند و از رئیس جمهور بیاموزند که برای خدمت به مردم ومنطقه با مردم و در بین مردم حضور فعال داشته باشند و با اختیاراتی که به آنان تفویض شده در عملیاتی شدن بودجه و تخصیص اعتبارات برای محرومیت زدایی وتوسعه استانی اقدام کنند .

دکتر سعید لو با تبیین ویژگی های استان مازندران گفت : این استان از نظر کشاورزی ، صنعتی ، گردشگری ، وجود منابع آبی ومعدنی و چشم اندازهای طبیعی ظرفیت های فراوانی برای سرمایه گذاری در امر تولید و جلب توریست دارد و با رویکرد جدید دولت برای حمایت از توسعه کشاورزی و ساخت و ساز اموز زیربنایی و نیز پرداخت تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در واحد های کوچک صنایع دستی و تبدیلی و سایر بخش های زودبازده می تواند این استان را به سمت فعالیتهای اقتصادی و اشتغال زایی مثبت سوق دهد .

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به مصوبات پیشنهادی پس از کار کارشناسی و بررسی آن ها با حضور مسئولان استان ، نمایندگان مازندران و مسئولان وزارتخانه ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت : ده ها مصوبه عمرانی ، زیربنایی ، اشتغالزایی ، خدماتی ، آموزش فرهنگی و ورزشی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته که پس از تصویب هیات وزیران بر اساس اولویت اجرایی می شود .

وی افزود : اعتباراتی برای احداث ، تکمیل ، تجهیز و توسعه پروژه های استانی اختصاص می یابد .

سعید لو گفت : مقرر است بانک مرکزی مبالغ قابل توجهی وام قرض الحسنه ضروری ، ودیعه مسکن ، درمان ، تحصیل و ازدواج و ... از طریق بانک های عامل استان به واجدین شرایط اختصاص دهد . همچنین هیات امنای حساب ذخیره ارزی موظف شده مبالغی را به صورت ارز جهت طرح هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی در بخش صنعت ، معدن و کشاورزی است از طریق بانک عامل تخصیص دهد .

وی احداث واحدهای مسکونی روستایی ، احداث واحدهای مسکونی استیجاری ، اختصاص اعتبار برای راه های استان ، کمربندی شهرها و همچنین ارتباط مناسب شرق و غرب استان ، اختصاص اعتبار برای سرمایه در گردش واحد های تعاونی راکد ، تاسیس تعاونی فراگیر استانی و شهرستانی، تکمیل مدارس نیمه تمام و مقاوم سازی مدارس را از دیگر مصوبات پیشنهادی عنوان کرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد : اختصاص تسهیلات برای طرح های کشاورزی و منابع طبیعی ، آب و برق ، ایجاد زیرساخت های شهرک های صنعتی، احداث نیروگاه، اصلاح و بهینه سازی شبکه های فرسوده برق روستایی، ده ها پروژه عمرانی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی و اشتغالزایی از مصوبات پیشنهادی است که پس از حضور رئیس جمهور و هیات دولت در استان به تصویب خواهد رسید و با اجرایی شدن مصوبات، تحول بزرگی در استان ایجاد خواهد شد.