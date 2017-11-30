ذخیره سازی ۸۰۰ نمونه خون بند ناف در کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، چیا سهراب نژاد امروز پنج شنبه در همایش ضامنان سلامت و بخشندگان خون که با محورهای بانک خون بندناف و اهدای خون بانوان در سنندج برگزارشد، گفت: دفتر نمایندگی بانک خون بندناف از سال ۸۸ در کردستان راه اندازی شده است.

وی عنوان کرد: تاکنون ۸۰۰ نمونه خون بند ناف در این استان ذخیره سازی شده است و می طلبد این مهم افزایس پیدا کند.

وی اظهارداشت: برای افزایش اطلاع رسانی و آگاهی مردم بر نامه هایی هم چون پخش تیزرهای تبلیغاتی در صداوسیمای مرکز استان، سالن پردیس سینما بهمن، تلویزیون های شهری و نصب بنرهایی در سطح شهر اجرا و در حال اجرا است.

رییس جهاد دانشگاهی استان کردستان بیان کرد: گام نهادن در جهت ارتقای سلامت خانواده ها از جمله اهداف ما در بانک خون بندناف است.

سهراب نژاد اضافه کرد: سلامتی و امنیت دو نعمت الهی است که وقتی از دست دهیم به ارزش آن پی می بریم.

وی ادامه داد: افرادی که اقدام به ذخیره سازی خون بند ناف می کنند سلامت خود و فرزندانشان را در آینده بیمه می کنند.

