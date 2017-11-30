نداشتن توجه به جلوی راننده مینی بوس علت تصادف شب گذشته در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین محمدپور پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تصادف شب گذشته یک دستگاه مینی بوس با کامیون، اظهار کرد: این سانحه در جاده امام زاده هاشم - رشت حوالی پاسگاه پلیس راه سراوان رخ داد.

وی با اشاره به مصدوم شدن ۱۳ نفر از سرنشینان مینی بوس در این حادثه، افزود: سه نفر از مجروحان این حادثه به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شدند.

رئیس پلیس راه گیلان از درمان سرپایی ۱۰ مصدوم دیگر خبرداد و گفت: علت تصادف در جاده امام زاده هاشم – رشت توجه نکردن راننده مینی بوس به جلو اعلام شده است.