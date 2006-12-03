تاسیس وزارتخانه ای برای مقابله با به اصطلاح تهدید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه امروز گزارش داد که کابینه اسرائیل امروز یکشنبه با تشکیل وزارتخانه جدید امور استراتژیک که بطور اساسی کار آن رسیدگی به موضوع هسته ای ایران است، موافقت کرد.

به گزارش این خبرگزاری، تمام اعضای کابیه اسرائیل با تصمیم برای تشکیل این وزارتخانه موافق کردند و اختیار آن را به "افیگدور لیبرمن" یک یهودی افراطی از شوروی سابق واگذار کردند.

کارشناسان پیشتر احتمال تصویب این وزارتخانه را از سوی کابینه و عدم مخالفت ایهود اولمرت نخست وزیر این رژیم را با تاسیس آن داده بودند.

لیبرمن کیست؟

افیگدور لیبرمن (متولد 1958) فردی که اخیراً به عضویت کابینه رژیم صهیونیستی در آمده، جزو یکی از بهترین نمونه های پرورش یافته در دامان دستگاه صهیونیسم است.

وی که اطلاعات کافی از دوره زندگی اش در مولداوی (محل تولدش ) در دست نیست در سال 1978 میلادی به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده است.

وی که هنوز زبان عبری را به خوبی فرا نگرفته است، بر این باور است که هدف صهیونیسم حفظ دولتی با ماهیت انحصاری نژاد یهودی است و حضور یک اقلیت بزرگ دیگر با این هدف در تضاد است به همین دلیل خواستار طرد و اخراج ساکنان اصلی فلسطین اشغالی و اعدام نمایندگان آنان در پارلمان و اخراج همه کسانی که این رژیم را نماد یک دولت یهودی صهیونیستی نمی دانند از اسرائیل شده است .



نام افیگدور لیبرمن که مردم با اظهارات نژادپرستانه و حملات شدیدش علیه عرب ها و فلسطینیان و رهبران ملی عربی به خوبی آشنایی دارند، امروز بخش مهمی از تیترهای رسانه ها و مطبوعات را به خود اختصاص داده است.

پس ازآنکه ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی درپی برخورد با مشکلاتی درحفظ دولت ائتلافی همه ملاک های اخلاقی را به کنار نهاد و لیبرمن را نجات دهنده خود عنوان کرد و برای پیوستن او به کابینه ائتلافی و حفظ موجودیت سیاسی خود، تلاش فراوانی را آغاز کرد، لیبرمن به یکی از بازیگران اصلی سیاست در رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.



لیبرمن در سال 1996 و هنگام آغاز کار کابینه لیکود در آن سال در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی مطرح شد، زیرا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی او را به عنوان رئیس دفتر خود برگزید.

لیبرمن درآن زمان تنها چند سال اندک ازعمر خود را درحزب لیکود گذرانده بود و مرد کارهای پلید و شخصیتی جنجالی و مناقشه برانگیز و بحران ساز شناخته می شد. علت انتصابش به این منصب، تلاشی بود که نتانیاهو برای جذب یهودیان روسی تبار آغاز کرده بود، زیرا این گروه از مهاجران یهودی حاضر به ادغام در جامعه صهیونیستی و همکاری با مؤسسات دولت عبری نبودند. لیبرمن یک سال و چند ماه بعد و به دنبال رسوایی به بار آمده از کتک زدن وحشیانه یک کودک و تشکیل پرونده ای جنایی علیه وی در دادگاه های "اسرائیل" مجبور به استعفا از پست خود شد.



پس از بروز اختلاف میان نتانیاهو رئیس وقت حزب لیکود و ناتان شارانسکی رئیس حزب روسی تبارها "اسرائیل بعلیا"، نتانیاهو از افیگدور لیبرمن رئیس سابق دفتر خود خواست که یک حزب جدید روسی که به حزب لیکود تمایل دارد، تشکیل دهد.



لیبرمن در سال 1999م. حزب "اسرائیل خانه ما" را تأسیس کرد. این عنوان از نام حزب "روسیه خانه ما" به ریاست بوریس یلتسین رئیس جمهور سابق این کشور گرفته شده بود. وی تلاش کرد با این اقدام حمایت مهاجران یهودی از روسیه را به خود جلب کند که در عمل نیز به چنین موفقیتی دست یافت.



حزب لیبرمن در انتخابات سال 1999میلادی با شعارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و لزوم ادغام کامل مهاجران یهودی در داخل جامعه صهیونیستی جهت ایجاد یک جامعه کامل یهودی وارد عرصه رقابت ها شد و 4 کرسی را به دست آورد.



حزب اسرائیل خانه ما در سال 2003 میلادی نیز با حزب راستگرای افراطی مولیدت ائتلاف کرد و این دو حزب که با نام "ایهود لئومی" در انتخابات شرکت کرده بودند 7 کرسی را کسب کردند.

ائتلاف ایحود لیئومی در سال 2006 میلادی نیز 11 کرسی را به دست آورد و هم اکنون از نظر تعداد نماینده چهارمین حزب بزرگ رژیم صهیونیستی به شمار می آید.



لیبرمن که یک سکولار است و خواستار جدایی دین از دولت و قانونی شدن ازدواج از طریق مراجع مدنی ـ و نه مراجع دینی ـ و تغییر نظام حکومتی "اسرائیل" از نخست وزیری به ریاست جمهوری شده است، زیرا به اعتقاد او، این کار از میزان تاثیرپذیری دولت از فشارهای توافقات ائتلافی می کاهد. او همچنین خواهان تایید استعفای وزیران از جانب پارلمان ـ مشابه نظام حاکم بر نروژ ـ است.