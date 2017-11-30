به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشستی با معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران و نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی که در تهران برگزار شد، مسائل و راهکارهای توسعه شیلاتی در هرمزگان بررسی شد. با بیان اینکه شیلات محوری کارآمد برای توسعه استان هرمزگان است، عنوان کرد: استان هرمزگان به خوبی در بخش های شیلاتی به ویژه پرورش میگو رشد تاثیرگذار داشته است.

وی ادامه داد: در زمینه پرورش میگو و صید و صیادی باید تلاش های بیشتری در راستای بهره‌وری استان و مردم صورت پذیرد و تا آنجا که ممکن است در زمینه های شیلاتی به استان تفویض اختیار شود.

استاندار هرمزگان افزود: خوشبختانه در استان هرمزگان شاهد حمایت های لازم از سوی مسئولین کشوری در انجام فعالیت های شیلاتی هستیم که توسعه این حمایت ها بهترین فرصت در راستای توسعه شیلات استان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران نیز در این نشست با تاکید بر جایگاه بسیار ویژه شیلات در رشد و توسعه به ویژه اشتغالزایی استان هرمزگان، بیان داشت: اجرایی و عملیاتی شدن ظرفیت های شناسایی شده شیلاتی در استان هرمزگان در بخش های مختلف می تواند ظرفیت های شغلی و اقتصادی خوبی را ایجاد کند.

حسن صالحی با بیان اینکه در استان هرمزگان اقدامات خوبی در راستای بالفعل شدن ظرفیت های شیلاتی انجام شده است، افزود: خوشبختانه فضای سرمایه گذاری و تعامل با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در عرصه های شیلاتی به خوبی در استان هرمزگان فراهم شده است.

وی از شاخص بودن استان در تولید میگوی پرورشی و همچنین موفقیت های بدست آمده در زمینه صید و صیادی از جمله فانوس ماهیان و ماهیان ریز به عنوان نقطه قوتی در فعالیت های شیلاتی استان و کشور نام برد و از استان هرمزگان به عنوان محور توسعه پرورش آبزیان یاد کرد.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به سفر رئیس جمهوری به استان هرمزگان در سال ۹۲ گفت: توسعه صید در ظرفیت های بکر از جمله خواسته های ما در این سفر بود که بدین منظور توسعه صید فانوس ماهیان در دستور جدی سازمان شیلات ایران قرار گرفت.

در ادامه این نشست مدیرکل شیلات هرمزگان ضمن ارائه گزارشیاز فعالیت های شیلاتی در دولت تدبیر و امید، اظهار داشت: استان هرمزگان در سال ۹۵ با تولید بالغ بر ۲۵۵هزار تن انواع آبزیان توانسته بیش از ۴۳ درصد از تولیدات شیلاتی کشور و همچنین رتبه اول تولیدات شیلاتی کشور را به خود اختصاص دهد.

سید پرویز محبی افزود: استان هرمزگان با توجه طول نوار ساحلی، تنوع گونه ای، تنوع روش های صید، 40 درصد صید آب های جنوب، حدود 4200 فروند شناور مجاز و30 هزار نفر صیاد به عنوان قطب صید و صیادی در کشور محسوب می شود.

وی برخورداری از رتبه اول صید آبزیان، رتبه اول تولید لارو و افزایش صادرات و بهبود شاخص ها را از جمله موفقیت های شیلات هرمزگان نام برد.

در ادامه این نشست نمایندگان استان هرمزگان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین مسئولین ارشد شیلاتی به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

در نهایت در این نشست مقرر شد برای پیگیری توسعه فعالیت های شیلاتی کمیته ای با محوریت سازمان برنامه و بودجه و شیلات استان تشکیل و زمینه توسعه پیش از بیش فعالیت های شیلاتی استان هرمزگان فراهم شود.