ایثارگران سندهای افتخار ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه، حجت الاسلام هادی عسگری با سفر به شهرستان های سرپل ذهاب و قصرشیرین در چادرهای ایثارگران آسیب دیده در شهرستان های زلزله زده این مناطق حضور یافت و با تعدادی از ایثارگران آسیب دیده از این حادثه دیدار کرد.

وی در این دیدار ضمن ابراز همدردی با ایثارگران آسیب دیده و اطلاع از وضعیت اسکان این عزیزان از ایثارگران به عنوان الگوی صبر، استقامت و سند های افتخاری ایران اسلامی یاد کرد و افزود: شما خانواده های معظم شاهد و ایثارگر امتحان خود را در روزهای سخت و به ویژه ۸ سال دفاع مقدس بخوبی پس داده اید.

مدیرکل بنیاد شهید استان کرمانشاه در ادامه با بیان این مطلب که مردمان این خطه در طول تاریخ مرزداران مطمئنی برای این کشور بوده اند، گفت: شما خانواده های معظم شاهد و ایثارگر با ایثار و شهامت در برابر تمام مشکلات ایستادگی کرده و از این کشور حراست کردید.

حجت الاسلام عسگری تصریح کرد: شما نمونه بی بدیل ایثارگری درجامعه اسلامی مان هستید و در این حادثه طبیعی هم چشم اقشار مختلف مردم جامعه به شما ایثارگران- به عنوان کسانی که در روزهای سخت آب دیده شده اند- دوخته شده است.

وی در این سفر ضمن حضور در چادرهای ایثارگران آسیب دیده در شهرستان های سرپل ذهاب و قصرشیرین از نزدیک با وضعیت زندگی آنان آشنا شد.

لازم به ذکر است؛ مدیرکل بنیاد شهید استان کرمانشاه در این سفر از بنیاد شهرستان شهرستان دالاهو و نحوه کمک رسانی همکاران این شهرستان به زلزله زدگان نیز بازدید کرد.