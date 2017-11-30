بررسی عملکرد دختران قمی در لیگ برتر فوتسال و فوتبال زنان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، استان قم امسال برای نخستین بار ۴ بازیکن در سطح لیگ برتر فوتبال زنان و ۲ بازیکن در سطح لیگ برتر فوتسال زنان دارد که حضور این تعداد فوتبالیست و فوتسالیست در سطح اول فوتبال و فوتسال زنان ایران بی سابقه بوده است.

شهناز جعفری زاده مدافع راست قمی تیم فوتبال شهرداری بم است که در ۶ بازی تیمش در لیگ برتر به طور ثابت در پست مدافع راست به میدان رفته و یک گل هم زده است. گل وی در هفته ششم برابر تیم منتخب فارس و با شوتی از راه دور به ثمر رسید. جعفری زاده همراه با تیمش با ۶ برد صدرنشین جدول است.

مریم رهیده هافبک راست قمی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هر ۶ بازی تیمش در لیگ برتر بازیکن ثابت تیمش بوده است. وی در همان ابتدای فصل، ۲ گل در هفته اول به ثمر رساند و در هفته پنجم لیگ برتر هم در جریان پیروزی بر همیاری آذربایجان غربی یک پاس گل داد.

مریم رهیده که عنوان دومین ورزشکار زن سال ۹۵ ورزش استان قم از نگاه رسانه‌ها را نیز کسب کرده بر خلاف فصل گذشته، بازیکن فیکس تیمش است اما سپاهان تیم سوم جدول لیگ برتر است و بر سر قهرمانی جدال نزدیکی با شهرداری بم و راهیاب ملل سنندج و نیز شهرداری سیرجان دارد.

فهیمه عباسی دیگر دختر فوتبالیست قمی است که در پست هافبک چپ آذرخش تهران به میدان می‌رود. وی در ۴ بازی از ۶ بازی تیمش به عنوان بازیکن جانشین در نیمه دوم به میدان آمده و برابر سپاهان یک پاس گل داده است. آذرخش در میانه جدول لیگ برتر زنان است.

مروارید نصر دروازه بان قمی آذرخش تهران نیز در آخرین دقایق به آذرخش پیوست و به تدریج با رسیدن به آمادگی، وارد فهرست ۱۸ نفره شد. وی هنوز بازی نکرده اما پیش بینی می‌شود به زودی اولین بازی خود را در فصل جدید انجام دهد.

همچنین در لیگ برتر فوتسال زنان، حدیثه قره بیگلو بازیکن قمی تیم پیام نور سیرجان در اولین سال حضورش در پیام نور سیرجان و تا پایان هفته هفتم، ۲ گل برای تیمش به ثمر رسانده و ۵ پاس گل داده است. پیام نور برای رسیدن به نیمه بالای جدول لیگ برتر تلاش می‌کند

همچنین زهرا قربانی دیگر بازیکن قمی تیم پیام نور سیرجان است که در همه مسابقات پیام نور سیرجان برای این تیم به میدان رفته اما هنوز موفق به گلزنی نشده است. تلاش او در کنار همشهری‌اش ادامه دارد.