مسابقات تنیس روی میز بزرگسالان کشور در اراک پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز تور حرفه ای ایرانی آقایان بزرگسال کشور پس از سه روز رقابت پیش از ظهر پنجشنبه با معرفی نفرات برتر در اراک به کار خود پایان داد.

براساس این گزارش، این مسابقات با شرکت ۱۳۰ نفر بازیکن از استان های کشور به صورت انفرادی و روش دوره ای حذفی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک پیگیری شد.

در نهایت، آریا امیری از کردستان به عنوان قهرمان شناخته شد، علی نظری از لرستان عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و محمد تابی پور از اصفهان و حامد نادری از تهران به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

گفتنی است، نفرات برتر این رقابت ها به مسابقات تور حرفه ای درجه یک تنیس روی میز بزرگسالان کشور راه یافتند.