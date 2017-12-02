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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳

دقایقی قبل؛

رئیس جمهور زابل را به مقصد زاهدان ترک کرد

رئیس جمهور زابل را به مقصد زاهدان ترک کرد

زابل - رئیس جمهور که صبح شنبه در اولین سفر استانی خود در دولت دوازدهم به سیستان و بلوچستان سفر کرده است، دقایقی پیش زابل را به مقصد زاهدان ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی دقایقی قبل پس از سخنرانی در جمع مردم خونگرم منطقه سیستان، زابل را به مقصد زاهدان ترک کرد.

بنا بر این گزارش صبح روز شنبه رئیس جمهور همراه با برخی از معاونین و وزیران خود در اولین سفر استانی خود در دولت دوازدهم وارد فرودگاه زابل شد و در ورزشگاه «شهید حسینی طباطبایی» این شهر با مردم منطقه سیستان سخن گفت.

حجت‌الاسلام حسن روحانی در ادامه این سفر علاوه بر دیدار با گروهی از برگزیدگان استان با توجه به در پیش بودن مناسبت ملی ۱۶ آذر و هفته وحدت در مراسمی که به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی برگزار می شود، حضور خواهد یافت.

گفتنی است رئیس جمهور در دومین روز از سفر خود به استان سیستان و بلوچستان فردا فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار را افتتاح می کند و علاوه بر شرکت در شورای اداری استان، با خبرنگاران نیز نشست خبری خواهد داشت.

کد مطلب 4159168

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