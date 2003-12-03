رؤساي جمهور آمريكا و مصر در مورد مسئله فلسطين ديدار و گفتگو كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا و حسني مبارك رئيس جمهور مصر ديروز در

مورد برقراري روابط فلسطين و اسرائيل و اجراي مجدد طرح صلح پيشنهادي آمريكا موسوم به " نقشه راه"، درآمريكا ديدار و گفتگو كردند. بوش و مبارك همچنين درمورد احتمال برگزاري نشست ديگري براي مذاكرات، تبادل نظر كردند.

يكي از مقامات آمريكايي نيز تاكيد كرد كه جرج بوش تمايل دارد درفرصتي ديگر با مبارك ديدار و گفتگو كند.

اسكات مك كلان سخنگوي كاخ سفيد محور گفتگوهاي بوش و مبارك را در مورد مساله صلح خاورميانه، اجراي مجدد طرح " نقشه راه" و تلاش براي برگزاري نشست مشتركي بين مقامات فلسطين و اسرائيل به ويژه تلاش براي ديداراحمد قريع و آريل شارون عنوان كرد.

آنها همچنين در مورد ساخت ديوار حائل در كرانه باختري گفتگو كردند . بوش در اين ديدارخاطر نشان كرد : مردم فلسطين بايد به اين مسئله توجه داشته باشند كه ساخت اين ديوار امنيتي به منظور تصرف و غصب سرزمين آنها نيست بلكه تنها با هدف اجتناب از بمب گذاري هاي انتحاري در اراضي اسرائيل ساخته مي شود.

گفتني است عليرغم خبرهايي كه پيش از اين درمورد سفر مبارك به آمريكا براي معالجه مخابره شده بود، اما تلويزيون مصر ديروز اعلام كرد كه اين سفر به دعوت جرج بوش رئيس جمهور آمريكا براي بحث و گفتگو ميان آنها صورت گرفته است.