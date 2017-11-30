شهدا و ایثارگران پاسداران حقیقی این مرز و بوم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم ظهر پنجشنبه در اجلاس ایثارگران که در راستای کنگره ملی ۱۲ هزارشهید آذربایجان غربی که در حسینیه عاشقان ثارالله برگزار شد با بیان اینکه شهدا ارزشمندترین کالای وجودی خود که جان آن ها بود را تقدیم انقلاب کردند افزود: شهدا محور وحدت در جامعه هستند، آنچنانکه ملت ایران اسلامی فارغ از رنگ و قوم و نژاد، سر تکریم و تعظیم در برابر روح خدایی رهروان روح الله فرود می آورند.

وی با اشاره به منویات امام راحل(ره) گفت: به فرموده ی امام راحل (ره) آذربایجان دژ مستحکم انقلاب است و این نقش در هشت سال دفاع مقدس و در مبارزه با ضدانقلاب و استکبار و فتنه جویی های صدام حسین نمایان شد

دبیرکل کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی با وجود ۱۲ هزار شهید، ۱۹ هزار جانباز و بیش از ۱۲۰ هزار ایثارگر و رزمنده دوران دفاع مقدس رتبه سوم کشور را از لحاظ تعداد ایثارگران به خود اختصاص داده است.

سردار خرم با بیان اینکه انقلاب اسلامی انفجار نور را سبب شد و بر تن استکبار لرزه انداخت اظهارداشت: شهدا جانبازان، ایثارگران و خانواده های آنان در تامین و تثبیت انقلاب اسلامی نقش بی بدیل و انکارناپذیری داشتند و دارند.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حضور ایثارگران در دفاع مقدس، بیان داشت: کسانیکه در دوران دفاع مقدس سر از پا نشناخته و در صفوف دفاع شرکت کردند، منتظران واقعی امام عصر بودند، اگر هر ایرانی به اعتلای ایران و اسلام بیاندیشد و پاسداری از انقلاب را یک تکلیف الهی می داند باید بجز انقلابی گری تفکری نداشته باشد.

در پایان اجلاس از تمبر اجلاس ایثارگران و مستند و نرم افزار دفاع مقدس رونمایی شد.

کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی ۱۲ آذر برگزار و تاکنون چهار اجلاس پیشمرگان مسلمان کرد و عشایر، اجلاس فرهنگ و آموزش، اجلاس بانوان و اجلاس روحانیت برگزار شده است.