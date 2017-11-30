  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۹ آذر ۱۳۹۶، ۲۰:۳۶

ظریف در نشست گفتگو های مدیترانه ای:

حضور ایران در سوریه بر اساس درخواست رسمی دولت سوریه است

حضور ایران در سوریه بر اساس درخواست رسمی دولت سوریه است

وزیر امور خارجه کشورمان در سومین کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای مدیترانه‌ای تاکید کرد: حضور ایران در سوریه بر اساس درخواست رسمی دولت سوریه است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر،  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در سومین کنفرانس بین المللی گفتگو های مدیترانه ای که در رم برگزار می شود، سخنرانی کرد.

ظریف در این نشست با مروری بر تحولات منطقه به موضوعات مختلفی از جمله حمله صدام حسین به کشورمان و حمایت هایی که از رژیم او شد، برجام، سیاست خارجی دولت جدید آمریکا، کشورهایی که از طالبان، القاعده، النصره و داعش حمایت کردند، تداوم بمباران مردم در یمن، حضور ایران در سوریه بر اساس درخواست رسمی دولت سوریه، سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران، تاکید بر این نکته که تحریم و فشارهای خارجی بر ایران منجر به تکیه ایران بر منابع داخلی و همگرایی مردم شد، تعاملات اقتصادی پسابرجامی ایران و حضور و سرمایه گذاری های شرکت های اروپایی، چینی، کره ای در ایران به تفصیل سخن گفت.

کد مطلب 4159337
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها