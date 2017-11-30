حضور ایران در سوریه بر اساس درخواست رسمی دولت سوریه است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در سومین کنفرانس بین المللی گفتگو های مدیترانه ای که در رم برگزار می شود، سخنرانی کرد.

ظریف در این نشست با مروری بر تحولات منطقه به موضوعات مختلفی از جمله حمله صدام حسین به کشورمان و حمایت هایی که از رژیم او شد، برجام، سیاست خارجی دولت جدید آمریکا، کشورهایی که از طالبان، القاعده، النصره و داعش حمایت کردند، تداوم بمباران مردم در یمن، حضور ایران در سوریه بر اساس درخواست رسمی دولت سوریه، سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران، تاکید بر این نکته که تحریم و فشارهای خارجی بر ایران منجر به تکیه ایران بر منابع داخلی و همگرایی مردم شد، تعاملات اقتصادی پسابرجامی ایران و حضور و سرمایه گذاری های شرکت های اروپایی، چینی، کره ای در ایران به تفصیل سخن گفت.