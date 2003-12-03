اشغال عراق بايد فورا پايان يابد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه مصري الاهرام ، احمد ماهر در سخناني دراجلاس سازمان امنيت و همكاري اروپا در ماستريخت هلند از همكاري مصر با اين سازمان درمسائل مربوط به تقويت دموكراسي و مبارزه با تروريسم استقبال كرد.

وزيرامورخارجه مصر خواستار برچيده شدن تمام سلاحهاي كشتارجمعي ازمنطقه خاورميانه بدون هرگونه تبعيض دراين زمينه شد.

احمد ماهر با اشاره به بحران كنوني در فلسطين اشغالي ، پايان يافتن جنايتان و تجاوزات رژيم صهيونيستي بر ضد ملت فلسطين را خواستار شد .

وي بر ضروري بودن تحقق صلح كامل بر اساس اصل زمين در مقابل صلح و اعاده كامل حقوق ملت فلسطين وتشكيل كشور فلسطين تاكيد كرد.

احمد ماهربا اشاره به مساله عراق، عقب نشيني فوري نظاميان اشغالگرازعراق و بازگشت سريع قدرت وحاكميت به ملت عراق را خواستار شد.

وزيرامورخارجه مصر بر پايبندي كشورش به همكاري با تلاشهاي جهاني درزمينه مبارزه با تروريسم تاكيد كرد.

