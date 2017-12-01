۳ دستگاه کامیون حامل چادر و پتو برای زلزله زدگان کرمان ارسال شد

عباس احدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زلزله های متعدد در مناطقی از استان کرمان و وارد آمدن خسارت به منازل مسکونی مردم اظهار داشت: با توجه به همجواری یزد و کرمان، جمعیت هلال احمر یزد در حالت آماده باش قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: سه دستگاه کامیون حامل ۲ هزار و ۵۰۰ تخته پتو و ۱۵۰ چادر مسافرتی نیز آماده شده که تا ساعاتی دیگر به سوی کرمان اعزام خواهد شد.

احدپور با بیان اینکه جمعیت هلال احمر یزد آماده خدمت رسانی به مردم مناطق زلزله دیده است، فزود: این زلزله در مناطقی از استان یزد شامل بافق و بهاباد نیز احساس شده به همین دلیل تیم های امدادرسان استان یزد به حالت آماده باش درامده اند.

وی با بیان اینکه کانون هیچ یک از زلزله های امروز در استان یزد نبوده است، تصریح کرد: مردم ضمن حفظ آرامش خود، اخبار زلزله را زا مراجع معتبر پیگیری کنند.

به گزارش مهر، صبح امروز زلزله ۶.۱ ریشتری و هفت پس لرزه آن هجدک راور کرمان را لرزاند که خوشبختانه هیچ تلفات جانی نداشته و تاکنون ۵۲ مصدوم بر جای گذاشته است.