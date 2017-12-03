فرسودگی مدارس جدی گرفته نمی شود/ وجود مدارس ۹۰ ساله در کشور

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: پیر و فرتوتند. دهه ها از عمرشان گذشته است با این وجود همچنان در خدمت نظام آموزشی کشور هستند. اگر سن بازنشستگی برای آنان محاسبه می شد، باید تا کنون دو یا سه بار بازنشسته می شدند. تعداد این مدارس در پایتخت کم نیست. در هر منطقه چندین مدرسه را می توان دید که قدمتی بالای ۴۰سال دارند.

دیدن مدارس کهنه و زوار دررفته در هر منطقه یا محله پایتخت آنقدر عادی شده است که از حساسیت آن کاسته است. مگر اینکه حادثه ای تلخ همانند زلزله و آتش سوزی رخ دهد تا حساسیتی کوتاه مدت برای مقاوم سازی و نوسازی مدارس پیش آید.

وجود ۷۰۰ مدرسه فرسوده در شهر تهران

در همین ارتباط، مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران، آمار حداقلی مدارس فرسود در تهران را ۷۰۰ عدد می داند و تاکید می کند: تهران در تامین فضای آموزشی فقیرترین استان است.

او برآورد مالی برای بازسازی و نوسازی هر مدرسه را حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان می داند و از عدم تخصیص اعتبار کافی نیز انتقاد دارد و می گوید: باید شورای اسلامی شهر تهران، دولت و تمامی دستگاه هایی که در حوزه بازسازی مدارس فرسوده، دارای مسئولیت هستند کمک کنند. او در جدید ترین اظهار نظر خود گفته است؛ مدارس فرسوده تهران با طوفان نیز تخریب می شوند.

صحبت های مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با ظاهر فرسوده و عمر بسیاری از مدارس شهر تهران مطابقت دارد.

۱۰۰۰ مدرسه فرسوده در استان تهران

همچنین داریوش ورناصری، مدیرکل نوسازی مدارس تهران، تعداد مدارس فرسوده استان تهران که نیاز به تخریب و بازسازی دارند را یک هزار مدرسه می داند و می گوید: عمر این مدارس بیش از ۴۰ سال است.

مدارس فرسود با عمر ۴۰ سال تا ۹۰ سال

دبستان دخترانه «طبرسی» سال ۱۳۳۸ تاسیس شده است. مدرسه ای که بیش از ۵ دهه در خود دانش آموز از نسل های مختلف دیده است. این مدرسه در منطقه ۷ واقع شده است و چندی پیش به دلیل اتصال کابل های برق، دچار آتش سوزی شد. پس از آتش سوزی نزدیک به یک ماه دانش آموزان به مدرسه ای دیگر رفتند تا دبستان طبرسی مقاوم سازی شود. به گفته ی مسئولان وزارت آموزش و پرورش این مدرسه مقاوم سازی شد و دانش آموزان دوباره در این مدرسه پیر به تحصیل پرداختند.

اکثریت مادران دانش آموزان دبستان طبرسی از قدمت بالای این مدرسه شکایت داشتند و از دل نگرانی های خود برای تحصیل دانش آموزانشان در مدرسه گفتند.

هنرستان دخترانه «شهادت» واقع در منطقه ۶، سال ۱۳۵۸ تاسیس شده است. بیش از سه دهه از فعالیت این مدرسه می گذرد. مدرسه ای که نیاز به بهسازی و نگهداری دارد اما نمای آن به دلیل عدم رسیدگی، قدمت این مدرسه را بیش از ۵ دهه نشان می دهد.

دبیرستان پسرانه «علامه طباطبایی»، ۹۲ سال دارد. این مدرسه واقع در منطقه ۱۰ است. با وجود گذشت ۹ دهه از قدمت آن، همچنان این مدرسه در حال فعالیت است و دانش آموزان در آن تحصیل می کنند.

سال تاسیس دبستان پسرانه «صدرا» واقع در منطقه ۱۱ به ۱۳۳۱ می رسد. این مدرسه نیز با وجود قدمت بالا در خدمت نظام آموزش و پرورش کشور است.

مدرسه دخترانه «برکاتی» نیز در سال ۱۳۴۶ تاسیس شده است. اما کهنگی و فرسودگی این مدرسه در نما بسیار عیان است.

دبستان دخترانه «پیام آزادی» در سال ۱۳۱۷ تاسیس شده است. همچنان با گذشت بیش از ۷۰ سال از عمرش محلی برای آموزش دانش آموزان منطقه ۱۱ است.

این مدارس، تنها تعداد محدودی از مدارس فرسوده پایتخت هستند. در شهر تهران به گفته ی مسئولین ۷۰۰ مدرسه فرسوده وجود دارد.

نبود پول، مشکل تخریب و نوسازی مدارس

همچنین؛ ۱۱ درصد از مدارس کل کشور، نیاز به مقاوم سازی دارد.

در همین ارتباط؛ رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مشکل عدم نوسازی و مقاوم سازی مدارس را نبود اعتبار می داند و به خبرنگار مهر می گوید: اگر اعتبار مناسب برای تخریب و بازسازی تخصیص یابد، می توانیم تمام مدارس فرسوده را نوسازی کنیم.

او ادامه می دهد: از سال ۱۳۸۵ طرح تخریب و بازسازی مدارس آغاز شد. ۱۳۲ هزار کلاس درس نیاز به نوسازی داشتند که تاکنون ۴۹ درصد کار انجام شده است. اگر اعتبار تخصیص یابد مابقی کلاس های فرسوده نیز نوسازی خواهند شد.

نظر پور بیان می کند: تخصیص اعتبار برای بازسازی مدارس از سال ۱۳۸۵ به صورت کامل صورت نگرفته است.

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تصریح می کند: تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از دانش آموزان در فضایی تحصیل می کنند که نیاز به تخریب و نوسازی دارد و ۲ میلیون دانش آموز نیز در معرض خطر جدی هستند. یک سوم مدارس ما نا ایمن است.

وی بیان می کند: برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده نیاز به ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار و برای مقاوم سازی به ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

زلزله کرمانشاه و ویرانی ۷۸ مدرسه، تلنگری است تا به مدارس فرسوده، توجه شود. زلزله کرمانشاه نشان داد که مدارس نوسازی مقاوم باقی مانده اند و محلی برای اسکان زلزله زدگان و امدادگران شده اند. آنچه ویران شد، مدارس فرسوده با قدمت ۲۰ و ۳۰ سال بوده است.

مسئولان از دولت تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای شهر ها و شهرداری ها باید هشدار فرسودگی مدارس را جدی بگیرند. منتظر درد و سپس درمان آن نباشند. بیش از آنکه حادثه جان هزاران نفر را بگیرید، با تدابیر و تخصیص بودجه از رخ دادن فاجعه پیشگیری کنند.

همچنین در این بحث می طلبد تا خیرین نیز حضور پررنگ تری داشته باشند و کمک کنند تا دانش آموزان در سایه امن تحصیل کنند.