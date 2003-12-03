سامرا محل تقسيم قدرت در عراق پس از جنگ شد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي گاردين در شماره امروز خود درباره اوضاع آشفته عراق نوشت: كشمكش بر سر قدرت درعراق پس از جنگ، احتمالا خون بارترين قسمت درگيري هاي اين كشورخواهد بود.

گاردين مي نويسد: واقعا چه اتفاقي درسامرا افتاده است؟ به گفته سخنگوي ارتش آمريكا كمين هائي كه توسط فدائيان صدام به مواضع نيروهاي ائتلاف انجام شده بود، به طور بي سابقه اي دفع شد.

منابع رسمي اعلام كردند روز يكشنبه در سامرا 54 تن از افراد مسلح كشته، 22 تن زخمي و يك نفراسير شد اين درحالي است كه فقط 5 نفر از سربازان آمريكائي زخمي شدند.



گاردين درادامه مي نويسد: معمولا در تمام جنگ ها و درگيري ها تعداد زخمي ها و كشته شدگان بيشتراست. اما در سامرا تعداد كشته ها افزون شد.

نماينده چپ هاي انگليس مي نويسد: ارقام غيررسمي چيز ديگري مي گويد. اين ارقام حاكي از آن است كه كشته شدگان بيشتر افراد غير نظامي هستند نه افراد شورشي. شاهدين محلي اظهار داشته اند كه سربازان آمريكايي بدون توجه، به تمام جهات بمب مي ريخته اند. يكي از شاهدان عيني كه يك مامور پليس سامرا بوده است، نيزچنين اظهاراتي را بيان كرده است.

پس واقعا سامرا چه بوده است؟ آيا محلي براي مانور شاهكارهاي نظامي آمريكا است؟ فاچعه بي گناهان است؟ و يا يكي ديگر از وقايع خونبار عراق است كه هيچ گاه دليل آن مشخص نشده است.

درباره مسائل عراق سوالات ديگري نيزمطرح است. واقعا چه كسي در عراق برنده مي شود؟ حق با چه كسي است؟

مسئله مورد بحث اين است كه جك استراو در سفر هفته گذشته خود به عراق پيشرفت بغداد را مطلوب خواند و نيروهاي انگليس و آمريكا عليرغم اعلام خواسته خود مبني بر انتقال قدرت در عراق حاضر نيستند اين كشور را به طور كامل ترك كنند.

گاردين در بخش ديگري از مقاله مي افزايد: از سال گذشته تاكنون كه آمريكا قائله جنگ درعراق را به پا كرد، اين كشورازمراحل مختلفي عبور كرده است و هم اكنون مرحله آخر يعني مرحله تقسيم قدرت را مي گذراند. اين مرحله كه خونبارترين بخش جنگ براي مردم عراق است، ميراث بوش و بلر دراين كشور است.





