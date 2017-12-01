هفته وحدت فرصتی مناسب برای تببین سیره نبوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد احمدی در خطبه های نماز جمعه این هفته بیارجمند به میزبانی مسجد جامع این شهر، ضمن بیان اینکه امروز باید به وحدت بیش از هر زمانی تاکید کرد، بیان داشت: هفته وحدت فرصتی مناسب برای تبیین سیره نبوی به خصوص در بین نسل جوان جامعه است تا با پیروی از سبک زندگی اسلامی بتوانند مسیر سعادت را در پیش بگیرند.

وی افزود: ولادت پیامبر(ص) از نعمات الهی برای ابناء بشر است لیکن باید تلاش کنیم تا سیره و روش زندگی آن حضرت را به گونه ای تبیین کنیم که امروز جوان مسلمان بتواند با تاسی از آن راه سعادت را در پیش بگیرد.

امام جمعه بیارجمند همچنین به پیروزی های اخیر در منطقه نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ریشه داعش در منطقه به برکت ولایت فقیه، رهبری واحد، اتحاد و وحدت بین مسلمانان، خشکید اما باید دقت کرد که با نابودی داعش، مکر دشمنان به اتمام نمی رسد و همچنان نیز باید هوشیار بود چرا که دشمنان دست از کار نمی کشند.

احمدی بیان کرد: دشمنان با مکر و حیله علیه مقدسات مسلمانان توطئه می کنند و داعش نمونه ای از این جنایات بود که به رهبری اسرائیل، آمریکا و آل سعود در منطقه مدت ها جنگ افروزی کرد.

وی افزود: نکته ای که همیشه مسلمانان را می تواند به دشمنان برتری دهد، حفظ وحدت است که باید همواره این اصل را در منطقه به همراه داشته باشیم.