در رقابتهای آیواز نتیجه جهانی را جبران می کنیم/ آمادگی خوبی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی پاراتکواندو ایران برای حضور در هفتمین دوره رقابتهای جهانی آیواز راهی پرتغال شده و از فردا در این مسابقات به دیدار رقبای خود می رود. رقابتهایی که تکواندو ایران دومین حضور خود را این بار با هدایت پیام خانلرخانی تجربه می کند.

این مربی جوان اما با تجربه که نتایج درخشانی با شهرداری ورامین در لیگ برتر کسب کرده در خصوص آمادگی شاگردان خود برای حضور در این مسابقات گفت: تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و فدراسیون امکانات مورد نیاز را در اختیار ما قرارداد. در این مدت توانستیم برنامه های خود را به خوبی پیش ببریم و اکنون با آمادگی مناسب در محل برگزاری مترصد شروع مسابقات هستیم.

وی در مورد نفرات شرکت کننده در این مسابقات در قالب تیم ملی کشورمان گفت: سعید صادقیان‌پور، مهدی پوررهنما، محمود جعفرزاده، احمد نریمانی و اصغر عزیزی اعضای تیم ملی کشورمان در مسابقات هستند که پوررهنما، عزیزی و جعفرزاده سابقه حضور در این مسابقات را دارند. ضمن اینکه به دلیل تغییر کلاس بندی، ما دو تکواندوکار در یک وزن داریم.

خانلرخانی در مورد رقبای ایران در این مسابقات کفت: همانطور که گفتم تمرینات خوبی برای حضور در این رقابتها داشته ایم و زیاد به رقبا فکر نمی کنیم. البته روی حریفان خود آنالیز داریم ولی می توان از تکواندوکاران آذربایجان، روسیه، مغولستان، ترکیه و قزاقستان به عنوان شاخص های این دوره نام برد.

سرمربی تیم پاراتکواندو ایران در پایان گفت: نتایجی که در رقابتهای جهانی کسب کردیم به هیچ عنوان راضی کننده نبود. در این رقابتها تلاش داریم با ارائه مبارزات خوب و کسب مدالهای خوشرنگ، خاطره مسابقات قهرمانی جهان را فراموش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تکواندو در این دوره از بازیها طی روزهای ۱۲ تا ۱۵ آذرماه در شهر «ویلا رئال دسانتو آنتونیو» پرتغال برگزار می شود.