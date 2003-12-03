" دوست دارم با صداي آهسته " به جاي " قهوه تلخ "

به گزارش خبرنگارهنري " مهر " ، متن اين نمايش اثر "چيستا يثربي" است و" ژاله صامتي " ، " سيما تير انداز " ، " ايرج سنجري " ،" مجيد جوزاني " و" داريوش فائزي " بازيگران اين نمايش هستند .

لازم به ذكر است ، " ژاله صامتي " بازيگر اين نمايش در بيست ويكمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر، بازيگربرگزيده شد.

اين نمايش با دو اپيزود مانند اكثر آثارنويسنده اثر، نوعي دلتنگي و غم غربت انسان هاي امروز را نشان مي دهد.

نوازنده اين نمايش " پگاه آهنگراني " است و طراحي صحنه نمايش را " زهرا صبري " به عهده دارد .

متن نمايشنامه "دوست دارم با صداي آهسته " بزودي توسط انتشارات " نيستان " چاپ و به بازار ارائه مي شود.