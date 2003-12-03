نطق امامي راد و واكنشهاي موافقان و مخالفان در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، علي امامي راد در نطق خود با انتقاد از اصلاح طلبان ، برخي نمايندگان مجلس را نماينده صهيونيست خطاب كرد و كميسيون اصل 90 را به دفاع از زهراكاظمي به عنوان يك جاسوس كددار متهم كرد. پس از پايان نطق امامي راد كه حدود 8 دقيقه به طول انجاميد، آقاي كروبي گفت: مطالبي در نطق امامي راد بود كه من در جلسه آينده در مورد آن توضيح مي دهم.

رييس مجلس افزود: آقاي امامي راد مطالبي را به مجلس ، دولت، كشور ونظام نسبت داد كه من حتما درمورد آن سخن خواهم گفت و وي مي تواند دوباره از خود دفاع كرده و صحبت كند.

برخي ازنمايندگان نيز با اهانت بارخواندن سخنان امامي راد خواستار برخورد هيات رييسه و تذكر آيين نامه اي شدند. ابوترابي ، مزروعي ، قرباني، وهابي، محبي نيا، شيرزاد و ميردامادي از نمايندگاني بودند كه براي دقايقي با يكديگر در خصوص نطق امامي راد مباحثه داشتند و سرانجام پس از شروع نطق نماينده كازرون به عنوان ناطق بعدي ، آرامش به مجلس بازگشت.

حسين انصاري راد نماينده نيشابور و رييس كميسيون اصل نود با انتقاد از سخنان امامي راد گفت: من تا به حال چنين جسارتي را به مجلس نديده بودم كه نمايندگان مردم را صهيونيست بخوانند.رييس كميسيون اصل نود مجلس افزود: تاسف آوراست به مجلس كه محور قانون و تصميمات اساسي كشوراست به اين صراحت اهانت شود. حسين انصاري راد با اشاره به سخنان امامي راد درخصوص گزارش كميسيون اصل 90 از پرونده مرگ زهرا كاظمي گفت: تمام مذاكرات و سخنان ما در كميسيون ضبط شده است و اگر نمايندگان بخواهند در اختيارشان قرارمي گيرد.

رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان نيزدر اعتراض به سخنان امامي راد گفت: آقاي كروبي اجازه دهيد نمايندگان آزادانه حرف خود را بزننند . اشكال كار مجلس اين شده است كه وقتي نماينده حرف مي زند جنابعالي موضعگيري مي كنيد و متاسفانه تاكنون اينگونه بوده كه درباره نمايندگان اصلاح طلب بيشتر واكنش نشان داده ايد.

مزروعي خاطرنشان كرد: مگر نطق شيرزاد چه ايرادي داشت كه اينگونه موضع گرفتيد ، و چرا درباره نطق امامي راد وعده مي دهيد. مزروعي گفت: نطق شيرزاد را صداي راديو اسراييل و آمريكا خوانديد. نطق امامي راد صداي كدام راديو است؟