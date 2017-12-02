ارسال اقلام موردنیاز کودکان زلزله زده توسط کنگره شعر علوی جهرم

علیرضا رنجکش در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: اعضای کنگره شعر علوی شهرستان جهرم در راستای کمک به زلزله‌زدگان مناطق غرب کشور اقدام به تهیه و ارسال وسائل مورد نیاز آسیب دیدگان کردند.

وی افزود: با توجه به کمک های مردمی فراوان از سراسر کشور به مناطق زلزله زده، ما تصمیم گرفتیم اقلام ارسالی مان بیشتر از نوع وسائل مورد نیاز نوزادان و کودکان باشد.

دبیر کنگره شعر علوی با اشاره به اقلام ارسالی از سوی اعضای این کنگره به شهرهای زلزله زده کرمانشاه، بیان کرد: شیر، پوشک، لباس و پتو از اقلام ارسال شده به این مناطق بود که به صورت بسته بندی شده به دست افراد نیازمند به ویژه کودکان رسید.

رنجکش بیان کرد: ۱۱۰ بسته ویژه حاوی یک بسته پوشک، یک قوطی شیر خشک و لباس گرم ویژه نوزادان و کودکان تهیه شده که توسط اعضای کنگره شعر علوی به مناطق غرب کشور ارسال شده است.

وی ادامه داد: بسته های ارسالی برای از سوی اعضای کنگره شعر علوی با هزینه ۶۰ میلیون ریال تهیه شده که همراه با آن نیز اجناسی مانند پتو ووسایل گرمایشی نیز وجود دارد.

به گزارش مهر، کنگره شعر علوی جهرم از ۶ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و در طول سال نیز این فعالیت ها در قالب برنامه های مختلف فرهنگی و ادبی ادامه دارد.