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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۲

فرماندار ویژه جهرم خبر داد

برنامه ریزی برای افزایش ۷۵۰ هکتاری نخلستان ها در جهرم

برنامه ریزی برای افزایش ۷۵۰ هکتاری نخلستان ها در جهرم

جهرم-فرماندار ویژه جهرم گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته تا پنج سال آینده ۷۵۰ هکتار به سطح زیر کشت نخلستان ها در جهرم اضافه می شود.

علیرضا صحرائیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به کشت ارقام مختلف خرما در جهرم٬ گفت: شاهانی با سطح زیر کشت ۴هزار هکتار رقم غالب شهرستان بوده و زاهدی٬ پیارم٬ کبکاب و مجول در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه در راستای اصلاح الگوی کشت و مقابله با خشکسالی توسعه نخلستان ها در جهرم حائز اهمیت است،  افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پنج سال آینده ۷۵۰ هکتار به سطح زیر کشت این محصول افزوده می شود.

فرماندار ویژه جهرم با اشاره به مشکلات صنایع تبدیلی در این شهرستان، بیان کرد: بهره زیاد تسهیلات عامل اصلی عدم استقبال بخش خصوصی در ایجاد صنایع تبدیلی است.

وی تعداد کارگاه های بسته بندی و فرآورده های خرما در جهرم را ۱۵ مورد عنوان کرد و اظهار داشت: رنگینک٬ کلمپه خرما٬ انواع حلوای خرما٬ کلوچه خرما٬ نان خرما از جمله محصولاتی است که در این کارگاه ها تولید و روانه بازار می شود.

کد مطلب 4160050

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