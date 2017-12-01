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۱۰ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۲۱

جانشین ستاد بحران استانداری کرمان:

عدم توجیه علمی پیش بینی زلزله/ مردم به شایعات توجه نکنند

عدم توجیه علمی پیش بینی زلزله/ مردم به شایعات توجه نکنند

کرمان - جانشین ستاد بحران استانداری کرمان با اشاره به اینکه هیچ پیامی به مردم داده نشده است گفت: مردم به شایعات توجه نکنند زیرا زمین لرزه قابل پیش بینی نیست.

آیت الهی موسوی در گفتگو با مهر اظهارداشت: متاسفانه پیامک هایی به مردم ارسال شود که اشتباه است، ما از مردم می خواهیم با توجه به ادامه پس لرزه ها در سازه های غیر مقاوم در مناطق زلزله زده حضور نیابند اما هیچ پیامی که شامل پیش بینی زمین لرزه باشد داده نشده است و کذب است.

وی تصریح کرد: پیامک هایی هم که از منابع علمی خارجی ارسال می شود نیز شایعاتی کذب است.

وی از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند و به اطلاعات اشتباه توجه نکنند.

جانشین ستاد بحران استانداری کرمان بیان کرد: هیچ منبع علمی قادر به پیش بینی زمین لرزه نیست و بروز پس لرزه های زمین لرزه امروز شمال کرمان نیز سیر نزولی داشته اند.

با توجه به نشر  مطالبی بی اساس در فضاهای مجازی مبنی بر هشدار جمعیت هلال احمر استان کرمان در خصوص وقوع زلزله در کرمان و حومه ظرف ۲۴ ساعت آینده و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم به اطلاع عموم می رساند که روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان ضمن تکذیب شدید این خبر و پیگیری نشر اکاذیب از طریق سازمان قضایی، از مردم شریف استان تقاضا دارد اخبار و اطلاعات را فقط از مجاری قانونی پیگیری کنند و به شایعات در فضاهای مجازی توجهی نکنند.

کد مطلب 4160066

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    نظرات

    • امیرحسین NL ۰۲:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
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      دو شب پیش بود که خواب دیدم مردم تو خیابونا جمع هستن و یدفعه قسمت جنوب شرقی آسمون نور قرمز درخشانی ظاهر شد و همه داد زدن زلزله زلزله ....از خواب پریدم ..حس عجیبی داشتم انگار این خواب یه هشدار واقعی بود

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