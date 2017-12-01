عدم توجیه علمی پیش بینی زلزله/ مردم به شایعات توجه نکنند

آیت الهی موسوی در گفتگو با مهر اظهارداشت: متاسفانه پیامک هایی به مردم ارسال شود که اشتباه است، ما از مردم می خواهیم با توجه به ادامه پس لرزه ها در سازه های غیر مقاوم در مناطق زلزله زده حضور نیابند اما هیچ پیامی که شامل پیش بینی زمین لرزه باشد داده نشده است و کذب است.

وی تصریح کرد: پیامک هایی هم که از منابع علمی خارجی ارسال می شود نیز شایعاتی کذب است.

وی از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند و به اطلاعات اشتباه توجه نکنند.

جانشین ستاد بحران استانداری کرمان بیان کرد: هیچ منبع علمی قادر به پیش بینی زمین لرزه نیست و بروز پس لرزه های زمین لرزه امروز شمال کرمان نیز سیر نزولی داشته اند.

با توجه به نشر مطالبی بی اساس در فضاهای مجازی مبنی بر هشدار جمعیت هلال احمر استان کرمان در خصوص وقوع زلزله در کرمان و حومه ظرف ۲۴ ساعت آینده و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم به اطلاع عموم می رساند که روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان ضمن تکذیب شدید این خبر و پیگیری نشر اکاذیب از طریق سازمان قضایی، از مردم شریف استان تقاضا دارد اخبار و اطلاعات را فقط از مجاری قانونی پیگیری کنند و به شایعات در فضاهای مجازی توجهی نکنند.