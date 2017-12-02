برگزاری کنگره تاسیس جریان «حکمت ملی»/حضورهزار و۳۰۰نفرازسرتاسرعراق

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به بغداد، کنگره تاسیس جریان «حکمت ملی» امروز (شنبه) در بغداد آغاز می شود و هیأت رئیسه این جریان با نظارت دولت عراق انتخاب خواهند شد.

براساس قانون تشکیل احزاب در عراق هر حزب یا جریانی برای ثبت رسمی فعالیت خود و حضور در انتخابات باید روندی را که پارلمان این کشور به صورت قانون مصوب کرده است، طی کند. جریان «حکمت ملی» نیز امروز با برگزاری کنگره ای با حضور هزار و ۳۰۰ نفر به صورت رسمی و با نظارت دولت عراق هیأت رئیسه جریان را با رای گیری انتخاب خواهد کرد.

در این انتخابات پنج نفر به عنوان هیأت رئیسه انتخاب می شوند که براساس قانون ۲ نفر از آنها باید خانم باشند.

بعد از مشخص شدن هیأت رئیسه، اعضای دفتر سیاسی حزب انتخاب می شوند، نامزدهای دفتر سیاسی از قبل مشخص شده اند و ۲۴ نفر به اضافه ریاست حزب که در مجموع ۲۵ نفر می شوند اعضای دفتر سیاسی را تشکیل می دهند.

گفتنی ست در دفتر سیاسی حزب نیز از مجموع اعضا یک سوم را بانوان تشکیل می دهند و براساس قانون از ۲۴ نفر ۶ نفر خانم و ۱۸ نفر آقا هستند.



نمایندگان رسمی دولت عراق بر تمام مراحل رای گیری نظارت دارند و این کنگره به صورت زنده از تلویزیون عراق پخش خواهد شد.

بعد از طی روند قانونی ثبت جریان «حکمت ملی» این جریان می تواند به صورت قانونی و رسمی وارد انتخابات شود.

سید عمار حکیم پس از جدایی از مجلس اعلای اسلامی عراق یکی از دلایل جدایی خود را اعتقاد به جوان گرایی و تاکید بر این امر در جریان «حکمت ملی» عنوان کرد و امروز در آستانه ثبت قانونی این جریان، ۷۰ درصد از هزار و ۳۰۰ نفر شرکت کننده در این کنگره را جوانانی از اقشار مختلف جامعه و نخبگان جوان عراقی تشکیل می دهند.

جریان «حکمت ملی» همانطور که سید عمار حکیم در ابتدای جدایی خود از مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد، با همان تفکر سابق به راه خود در راستای وحدت در عراق و توسعه و بازسازی کشور در دوران پساداعش ادامه خواهد داد و اختلاف اساسی سید عمار حکیم با مجلس اعلا بر سر جوان گرایی بود و اهداف و رویکرد این جریان با اهداف مجلس اعلای اسلامی عراق در تضاد نخواهد بود.