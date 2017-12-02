تیم فوتبال امید صبای قم در خطر انحلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید صبای قم قرار بود برای برگزاری یازدهمین مسابقه خود در لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور راهی کرمان شود تا با تیم مس این شهر رقابت کند اما به دلیل نبود منابع مالی برای اعزام، راهی کرمان نشد.



غیبت تیم امید صبای قم برابر مس کرمان در لیگ برتر امید سبب شد صبا در این بازی ۳ بر صفر بازنده شود گرچه وضعیت تیم صبای قم در قعر جدول لیگ برتر امید به حدی ناامید کننده است که بسیاری از اهالی فوتبال معتقد هستند اگر صبا به کرمان هم می‌رفت با چیزی جز شکست به خانه باز نمی‌گشت.



با این وجود غیبت یک تیم باشگاهی در یک مسابقه خارج از خانه آن هم با نام صبای قم و به دلیل مشکلات مالی، موضوعی است که در نوع خود برای ورزش قم آزار دهنده است و مشخص نیست منابع مالی تیم امید صبا تاکنون از کجا تأمین می‌شده و قرار است از این پس از چه منبعی تأمین شود.



صبا هنوز یک نیم فصل کامل تا پایان لیگ برتر فوتبال امید زمان دارد و در این بازه زمانی می‌تواند خود را از خطر سقوط نجات دهد مشروط بر این که هم تقویت شود و هم بتواند از نظر مالی شرایط حضور در مسابقات را پیدا کند.

برگزاری مسابقات خارج از خانه نیازمند هزینه رفت و آمد، خوراک و هزینه‌های جانبی اعزام است و در بازی‌های خانگی نیز، صبا باید مخارج مربوط به زمین مسابقه، اسکان داوران و ناظر مسابقه و دستمزد نیروهای امدادی، انتظامی و پشتیبانی برگزاری مسابقه را پرداخت کند اما در حال حاضر منبعی برای این منظور در دسترس نیست.



در این شرایط وحید نایینی سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم گفته است که احتمال این که صبا از ادامه مسابقات صرف نظر کند و منحل شود وجود دارد مگر این که شرایط مالی امید صبا برای ادامه کار متحول شود و این موضوعی است که تعیین تکلیف آن نیاز مند سرعت در تصمیم گیری است زیرا صبا وقت زیادی ندارد.



اوضاع نابسامان تیم امید صبای قم تابع وضعیت مبهم باشگاه صبای قم است به طوری که در تیم بزرگسالان صبا، شرایط مناسبی دیده نمی‌شود و این تیم هم در جمع قعرنشینان لیگ دسته اول است و هم آینده مالی این تیم نامشخص است.