۴ روستای شهرستان بیجار از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند

احمد فعله گری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رسالت و هدف شرکت گاز برخورداری تمامی روستاهای دارای جمعیت بالای ۲۰ خانوار از نعمت گاز است، گفت: به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) چهار روستای شهرستان بیجار شامل «شبرتو»، «قزل آغاج»، «آخکند علیا» و «سیرلان» از نعمت گاز طبیعی برخوردارشدند.

وی با اشاره به اینکه برای گازدارکردن این تعداد روستا از منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران هزینه شده است، عنوان کرد: برای بهره‌برداری از این مجتمع روستایی قزل آغاج بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی بیان کرد: با گازدار شدن این مجتمع ۱۲۶ خانوار روستایی با جمعیتی بالغ بر ۳۷۰ نفر تحت پوشش گازطبیعی قرار می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: برای بهره مندی منازل مسکونی این ۴ روستا از نعمت گاز طبیعی بیش از ۱۶ هزار و ۷۸۹ متر شبکه پلی اتیلن در اقطار مختلف و ۱۳۵ مورد عملک نصب شده است.

فعله گری اضافه کرد: با گازدار شدن این ۴ روستا تعداد روستاهای گازدار شهرستان بیجار به ۱۳۳ مورد افزایش می یابد .

وی به پروژه های فعال شهرستان بیجار اشاره کرده و گفت: در حال حاضر گازرسانی به مجتمع های روستایی قیطاس با ۳ روستا شامل روستاهای قیطاس، قزل تپه و سلطان آباد قزل تپه و مجتمع روستایی خوش مقام با ۵ روستا شامل خوش مقام، جعفر آباد، کوتان، قزل بلاغ و گجه گنبد و همچنین گازرسانی به ۲۵ واحد صنعتی در این شهرستان در حال اجراء بوده که طی دو هفته آتی ۴ روستا و مابقی تا دهه مبارک فجر سال جاری به بهره برداری خواهید رسید.

شهرستان بیجار دارای ۲۸ هزار و ۴۰۶ مشترک گاز طبیعی در بخش خانگی، صنعتی و تجاری بوده که ۸ هزار و ۶۰ مورد آن مشترک روستایی هستند.