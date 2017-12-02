پرینتر سه بعدی جایگزین سمعک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، به کمک فناوری پرینت سه بعدی می توان شنوایی را در افراد ناشنوا احیا کرد. محققان اکنون می توانند با کمک این فناوری جایگزینی برای استخوان های ظریف گوش به نام صدف بسازند که امواج صوتی خارجی را به سمت اعصاب گوش هدایت کنند.

محققان دانشگاه مریلند در بالتیمور ایده اولیه این دستگاه را ارائه کرده اند. دستگاه مذکور با استفاده از سی تی اسکن گوش بیمار، یک پروتز سه بعدی پرینت می کند.

درحال حاضر جراحان این پروتز را در اتاق عمل می سازند. اما بیشتر اوقات آنها ناکارآمد هستند زیرا اندازه آنها مناسب نیست.

درهرحال محققان با کمک تصویربرداری سی تی اسکن، توانستند به طور دقیق گوش داخلی فرد را اندازه گیری کنند، سپس با یک پرینتر سه بعدی استاندارد استخوان های مصنوعی مذکور را بسازند.

محققان امیدوارند این پرینت های شخصی سازی شده به زودی جایگزین سمعک شوند.