برگزاری فراخوان پرسش مهر رئیس جمهور ویژه دوره سواد آموزی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمد الله خواهش نیک پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مسابقه در قالب انشاء نویسی برای مخاطبان کلاس های سواد آموزی دوره انتقال و همزمان با هفته سوادآموزی برگزار می شود.

خواهش نیک به اهداف برگزاری این مسابقه اشاره کرد و بیان داشت: این مسابقه با هدف تقویت روحیه مشارکت جویی در بین سوادآموزان و اعضای خانواده، ارتقای آگاهی سوادآموزان نسبت به بهبود وترویج رفتارهای مثبت و همچنین تقویت ارتباط مؤثر در جامعه برگزار می شود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان گفت: این مسابقه برگرفته از پرسش مهر رئیس جمهور در چهار موضوع چگونگی تربیت فرزندانی خوش اخلاق وبا ادب، راه های بالا بردن تحمل در برابر نظر دیگران، چگونگی ترویج فرهنگ احترام به دیگران وخاطره وتجربه ای درباره اهمیت تحمل نظر دیگران برگزار می شود.

خواهش نیک با اشاره به اینکه این مسابقه از یکم تا هفتم دی ماه و همزمان با هفته سوادآموزی در۱۳ شهرستان و منطقه استان برگزار می شود، تصریح کرد: در شهرستانها و مناطق، ۱۰درصد از نمونه های برتر انتخاب و به مرحله استانی معرفی و همچنین ۱۰ نمونه برتر در استان تجلیل و ۲ درصد به مرحله کشوری راه می یابند.

وی افزود: نفرات برتر شهرستانها و مناطق از ۱۴ تا ۲۰دی ماه انتخاب می شوند و از آنها تجلیل به عمل می آید.