آغاز فصلی نو در بازار نفت/احتمال افزایش قیمت تا ۷۰ دلار

محمدعلی خطیبی، کارشناس بین المللی نفت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توافق انجام شده بین اعضای اوپک و غیر اوپک مبنی بر تمدید کاهش عرضه نفت به بازارکوتاه مدت است، گفت: با توجه به اینکه این توافق برای مدت یک سال است، نمی توان رفتار بازار نفت را در بلند مدت ارزیابی کرد؛ اما به طور کلی در صورتی که این توافق به طور کامل اجرایی شود، می توانیم انتظارداشته باشیم که بازار طلای سیاه وارد فصل جدیدی شده و توازن را تجربه کند.

وی با اشاره به مازاد عرضه نفت در بازار طی سال های اخیر ادامه داد:طی سال های گذشته همواره شاهد مازاد عرضه نفت بودیم که همین عدم تعادل، موجب سوق دادن این مازاد عرضه به سمت ذخایر نفتی شد. با کاهش عرضه نفت در قالب توافق بین اعضای اوپک و غیر اوپک، ذخایر نفتی مصرف شد و کاهش یافت. به این ترتیب بازار تا حدی به توازن نزدیک شد.

نماینده اسبق ایران در اوپک تصریح کرد: غیر اوپکی ها قصد داشتند حدود یک میلیون بشکه نفت را به بازار تزریق کنند که از این میزان حدود ۶۰ درصد آن متعلق به آمریکا است. با پیوستن روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت غیر اوپکی به تمدید توافق، می توان گفت که بازار نفت به توازن می رسد و بین عرضه و تقاضا تعادل بر قرار می شود.

خطیبی تمدید توافق کاهش عرضه نفت را ضروری دانست و افزود: با توجه به تصمیم غیر اوپکی ها برای افزایش عرضه نفت، اوپکی ها ناچار به تمدید این توافق بودند چرا که در غیر این صورت با افت قیمت های نفتی مواجه می شدند.

طبق گفته این کارشناس نفتی، تمدید توافق کاهش عرضه نفت بین اوپکی ها و غیر اوپکی ها در نیمه نخست سال آینده میلادی موجب می شود مازاد عرضه نفت مصرف شود و توازن برقرار گردد ؛ بنابراین در نیمه دوم سال آینده میلادی می توان منتظر افزایش قیمت طلای سیاه باشیم.

وی تصریح کرد: به این ترتیب پیش بینی می شود قیمت نفت برای نیمه نخست سال آینده میلادی بین ۶۰ تا ۶۵ دلار و در نیمه دوم از ۶۵ دلار فراتر رفته و حتی کانال ۷۰ دلاری را نیز تجربه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش عرضه نفت، از ژانویه ۲۰۱۷ اجرایی شد و در نشست ۱۷۲ این سازمان، وزیران نفت و انرژی اوپک بار دیگر تصمیم گرفتند توافق اوپک تا مارس ۲۰۱۸ تمدید شود و پس از آن کشورهای غیرعضو اوپک در نشستی مشترک با اعضای این سازمان دوباره متعهد به مشارکت در برنامه جهانی کاهش عرضه شدند. در نشست ۱۷۳ اوپک که روز پنج شنبه برگزار شد این توافق برای یک سال دیگر تمدید شد.