تولید پهپادهای خودتخریب شونده برای شرایط اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت آمازون اختراعی را به ثبت رسانده که نشان می دهد این شرکت به فناوری نابودسازی پهپادهای تولیدی خود در شرایط اضطراری و به شیوه ای ایمن دست یافته است.

سیستم های کنترل کننده پهپادهایی که به این شیوه تولید می شوند با تحلیل مسیر پرواز، شرایط موجود و فاصله با سطح زمین و موانع محیطی می توانند بهترین و کم هزینه ترین راه نابودی این ابزار را مشخص و اجرا کنند.

در نتیجه اگر وضعیت نامناسبی به وجود آید یا مشخص شود پهپاد به هر علت قادر به تکمیل ماموریت خود نیست، دستگاه به شیوه ای ایمن به چند تکه تقسیم می شود تا از برخورد با موانع یا وارد آمدن آسیب و جراحت به دیگران جلوگیری شود.

پیش از این آمازون پهپادهایی تولید کرده بود که می توانند با دقت و ایمنی بالا بسته های کالا را بر روی زمین پرت کنند. البته هنوز مشخص نیست این نوع پهپادها چه زمانی در عمل به کار گرفته می شوند.