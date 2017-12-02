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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه خبر داد:

رشد ۱درصدی صادرات کالا از گمرکات وبازارچه های مرزی استان کرمانشاه

رشد ۱درصدی صادرات کالا از گمرکات وبازارچه های مرزی استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه، از رشد ۱درصدی صادرات کالا از گمرکات وبازارچه های مرزی استان طی مدت سپری شده از امسال خبر داد.

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : در ۸ ماهه سال جاری یک میلیارد و ۲۶۲ میلیون و ۶۱۹ هزارو ۶۰۸  دلار کالا به وزن  دو میلیون و ۸۹۲  هزار و ۸۷۶ تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۱ درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: ۵۹۵ میلیون و ۳۳ هزار و ۳۱ دلار با وزن یک میلیون و ۶۹۰ هزار و ۷۴۳  تن  از کالاهای فوق در گمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه  اظهار و صادر شد.

وی ادامه داد: سایر گمرکات نیز در این مدت  ۶۶۷  میلیون و ۵۸۶ هزارو ۵۷۷ دلار کالا را  با وزن  یک میلیون و ۲۰۲ هزار و ۱۳۲ تن از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کرده اند  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۱ درصد و از حیث ارزش نیز ۳ درصد افزایش داشته است.

حیدری عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را کاشی و سرامیک، لوازم خانه داری و پاکیزگی، کولرهای آبی، انواع ظروف پلاستیکی و ملامین، سیب زمینی محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده، جوال و کیسه برای بسته بندی کالا از نوار پلی اتیلن یا پلی پروپیلن، رول نایلون، سیمان، پودر و مایع لباسشوئی، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، رخام پولیش داده شده، پروفیل با مقطع از آهن یا فولاد گرم نورد شده، رب گوجه فرنگی  عنوان کرد و گفت: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه بیان داشت: در ۸ ماهه امسال در مجموع از گمرکات استان کرمانشاه به ۳۸ کشور صادرات قطعی صورت گرفته است.

کد مطلب 4160263

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