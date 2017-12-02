رشد ۱درصدی صادرات کالا از گمرکات وبازارچه های مرزی استان کرمانشاه

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : در ۸ ماهه سال جاری یک میلیارد و ۲۶۲ میلیون و ۶۱۹ هزارو ۶۰۸ دلار کالا به وزن دو میلیون و ۸۹۲ هزار و ۸۷۶ تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۱ درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: ۵۹۵ میلیون و ۳۳ هزار و ۳۱ دلار با وزن یک میلیون و ۶۹۰ هزار و ۷۴۳ تن از کالاهای فوق در گمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه اظهار و صادر شد.

وی ادامه داد: سایر گمرکات نیز در این مدت ۶۶۷ میلیون و ۵۸۶ هزارو ۵۷۷ دلار کالا را با وزن یک میلیون و ۲۰۲ هزار و ۱۳۲ تن از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۱ درصد و از حیث ارزش نیز ۳ درصد افزایش داشته است.

حیدری عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را کاشی و سرامیک، لوازم خانه داری و پاکیزگی، کولرهای آبی، انواع ظروف پلاستیکی و ملامین، سیب زمینی محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده، جوال و کیسه برای بسته بندی کالا از نوار پلی اتیلن یا پلی پروپیلن، رول نایلون، سیمان، پودر و مایع لباسشوئی، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، رخام پولیش داده شده، پروفیل با مقطع از آهن یا فولاد گرم نورد شده، رب گوجه فرنگی عنوان کرد و گفت: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه بیان داشت: در ۸ ماهه امسال در مجموع از گمرکات استان کرمانشاه به ۳۸ کشور صادرات قطعی صورت گرفته است.