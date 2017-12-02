به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسدالله درویش امیری در جلسه بررسی پروژه سبزه‌میدان شهر زنجان با تأکید بر اینکه طرح سبزه‌میدان با نگاه ارزشمند معماری و منحصربه‌فرد طراحی‌شده و با داوری اساتید بزرگ معماری و شهرسازی کشور انتخاب‌شده است، اظهار کرد: در این طرح انعطاف لازم برای اجرا پیش‌بینی‌شده و هم‌خوانی لازم را با بافت تاریخی پیرامون خود دارد و در طراحی آن احترام و توجه لازم به بافت و مجموعه آثار تاریخی واقع در سایت دیده‌شده است و تصمیم مدیریت استان، اجرای حتمی این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های معماری و شهرسازی فاخر در کشور است.

وی، طرح تدوین‌شده برای سبزه‌میدان زنجان را یکی از طراحی‌های فاخر معماری کشور دانست و از سرمایه‌گذار پیشنهادشده شهرداری و شورای شهر زنجان برای اجرای این طرح خواست تا بدون توجه صرف به مسائل و سود مادی، این کار را به‌عنوان یک طرح فاخر ملی باانگیزه مضاعف به انجام رساند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه یقیناً سرمایه‌گذاران جهت کسب سود در پروژه‌های استانی سرمایه‌گذاری می‌کنند، افزود: برای مدیریت استان پذیرفته‌شده است که سرمایه‌گذاران با اجرای پروژه‌های شهری، سود منصفانه خود را نیز به‌دست آورند ولی در اجرای پروژه‌های فاخری همچون طرح سبزه‌میدان باید به سود معنوی نیز بیاندیشند و این کار را به‌عنوان شناسنامه تاریخی از فعالیت خود در زنجان برجای بگذارند.

درویش امیری معماری و طراحی را فعالیتی نشأت‌گرفته از ذوق و هنر معماران دانست و خاطرنشان کرد: طرح سبزه‌میدان شهر زنجان از سوی چند معمار نامی و باتجربه کشور طی یک مسابقه ملی انتخاب‌شده و در زمان اجرای این طرح علی‌رغم انعطاف در بعضی بخش‌ها، نباید طرح مصوب نادیده گرفته و به مبانی اصلی طرح خدشه وارد شود.

استاندار زنجان در ادامه به بازدید اخیر خود از مصلای زنجان اشاره کرد و گفت: در طراحی مصلای زنجان، روح مهندسی و معماری ایرانی ـ اسلامی به نسبت سایر مصلاهای کشور به خوبی احساس می‌شود و این طرح پس از تکمیل و با گذشت زمان، می‌تواند یکی از بناهای دیدنی و فاخر معماری در کشور باشد.

درویش‌امیری با اشاره به اینکه هرچند پروژه مصلای زنجان به‌دلیل نبود اعتبار لازم به کُندی اجرا می‌شود ولی در اجرای آن از اصول مهندسی عدول نشده است، افزود: باید ساخت بناها و طراحی و معماری در ایران به گونه‌ای باشد که با گذشت سال‌ها، ضمن حفظ استحکام و زیبایی بنا، اصول معماری به درستی رعایت شود.