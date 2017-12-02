اعضای نظام مهندسی از اظهار نظر درباره زلزله منع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اظهار نظر تعدادی از اعضای نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه و چند استان دیگر در خصوص سازه های مسکن مهر در پی زلزله سرپل ذهاب و چند شهر دیگر این استان، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی نامه ای به فرج الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی) اعلام کرد این سازمان باید همه اعضای نظام های مهندسی ساختمان کشور را از اظهار نظر غیرکارشناسی درباره مقاومت ساختمان ها در ایران منع کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در این نامه خواستار تشکیل کارگروه ویژه ای از کارشناسان خبره، دارای صلاحیت حرفه ای و پایه یک ارشد طراحی از میان اعضای نظام مهندسی ساختمان شده تا به ارزیابی خسارات وارده به ساختمان ها در پی زلزله اخیر بپردازند.

گفتنی است در روزهای ابتدایی پس از زلزله استان کرمانشاه، تعدادی از اعضای نظام مهندسی ساختمان در این استان به اظهار نظر پرداخته بودند که به ایجاد جو روانی خاصی در منطقه زلزله زده و کشور منجر شد. به عنوان نمونه یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان این استان اعلام کرد در زمان ساخت این واحدها، وزیر مسکن وقت دستور داده بود تا برای کاهش هزینه ها، نظارت سازمان نظام مهندسی و مجری ذی صلاح حذف شود. یکی دیگر از اعضای این تشکل استانی نیز گفته بود بزرگی زلزله استان کرمانشاه به حدی بود که هیچ سازه ای اعم از مسکن مهر و شخصی ساز تاب مقاومت در برابر آن را نداشت.