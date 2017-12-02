۷۵۰ هزارتن گندم پاییزه در آذربایجان غربی تولید می شود

اسمعیل کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال زراعی جاری تاکنون در مجموع ۳۴۲هزار هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت گندم دیم و آبی پاییزه رفته است اظهارداشت: از این میزان سطح کشت شده در حدود ۸۳ هزار هکتار گندم آبی و ۲۵۹هزار هکتار گندم دیم است .

وی از توزیع ۱۸ هزار و ۶۰۰ تن بذور اصلاح شده به زارعان در سال زراعی جاری خبر داد و اظهارکرد: همچنین در این راستا ۳۱ هزار و ۴۰ تن کود پاییزه در بین کشاورزان توزیع شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به کشت مکانیزه کامل در سطح ۲۵۱ هزار هکتار ازاراضی زراعی استان اضافه کرد: در این زمینه ۹۷ عدد آزمون خاک به صورت کامل و ۳۵۰ عدد نیز نمونه گیری بدون میکرو انجام شده است.

کریم زاده ارقام گندم کشت شده آبی را پیشگام،حیدری، میهن و اروم و ارقام دیم کشت شده را نیز سرداری، آذر۲، هما و باران عنوان کرد و افزود: در سال زراعی جاری دو هزار و ۳۴۰ میلیون اعتبار سرمایه در گردش به گندمکاران استان تخصیص یافته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی به انجام پروژه های تحقیقاتی در مزارع گندم استان در راستای بهبود کیفیت محصول اشاره و اضافه کرد: در این زمینه نیز اجرای پروژه انتقال یافته های تحقیقاتی در مزارع آبی به وسعت ۱۵۰۰ هکتار و در مزراع دیم ۷۴ هزار و ۵۰۰ هکتار انجام گرفته است.

کریم زاده از اجرای پروژه انتخاب مشارکتی ارقام گندم آبی در دو قطعه و گندم دیم در چهار قطعه ازار اضی استان خبر داد و گفت: همچنین در حال حاضردر سطح ۲۱۰ هکتار از مزارع گندم استان آبیاری میکرو تیپ و در سطح ۱۷۶هزار هکتار نیز خاک ورزی حفاظتی انجام گرفته است.

وی افزود: کشاورزان باید با تجهیز اراضی زراعی به سیستم های نوین آبیاری و افزایش ضریب مکانیزاسیون و اجرای کشاورزی حفاظتی و همچنین رعایت تاریخ کشت به موقع محصول در راستای افزایش بهره وری و راندمان تولید مزارع خود اهتمام داشته باشند.

در سال زراعی جاری(۹۵-۹۶) از کل ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان ۹۴ هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی به کشت گندم آبی و ۲۶۸ هزار هکتار از اراضی به کشت گندم دیم اختصاص یافته بود.

سالانه به طور میانگین بیش از چهار میلیون تن محصولات زراعی معادل ۷۰ درصد از تولیدات بخش کشاورزی استان در زیر بخش زراعت تولید می شود که گندم بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.