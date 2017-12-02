درخشش مجتمع فرهنگی نور در نیروگاه قم/ لزوم توجه به مناطق محروم

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: صدای هیاهوی بچه‌ها در سالن پیچیده است، پسر بچه‌هایی که از سرو کول همدیگر بالا می‌روند و کوله پشتی‌هایشان را بر سر و شانه یکدیگر می‌زنند و دخترهایی که در گوشه دیگر سالن بر روی صندلی نشسته‌اند و به نظر می‌رسد داستان‌های نوجوانی‌شان را در گوش یکدیگر پچ پچ می‌کنند.

عده‌ای هم از در ورودی در حال آمد و رفت هستند، فواره وسط حیاط از درب شیشه‌ای سالن نمایان است و دخترکی بر لب حوضه نشسته و دستانش را درون آب فرو می‌برد، ناگهان پسرکی به سرعت از کنارم عبور می‌کند، شاید اولین چیزی که توجه من را به خود جلب می‌کند دمپایی آبی و شلوار زرد رنگش است، بدون تکلف، انگار در خانه را باز کرده و به سمت مجتمع دویده است؛ اسمش امیر حسین یعقوب نژاد است از اهالی همین محل و همسایه مجتمع، آمده تا خواهرش را در مسیر آمدن به اینجا همراهی کند خواهرش باشگاه می‌رود و به گفته خودش وی هم ژیمناستیک کار است، پسر کوچک با جثه‌ای ضعیف برای همراهی خواهر.

مجتمع را دوست دارد و دلیلش هم مانند ظاهرش ساده و بی‌تکلف است و با همان سادگی می‌گوید چون اینجا بزرگ است و همه چیز دارد من اینجا را دوست دارم.

امثال امیر حسین در این منطقه فراوان هستند، منطقه‌ای در غرب شهر قم که به آن «نیروگاه» می‌گویند آن هم به دلیل نیروگاه برقی که در این منطقه واقع شده و برق کل شهر را تأمین می‌کرد؛ منطقه‌ای که وقتی نامی از آن برده می‌شود همه به یاد محرومیت می‌افتند جایی از شهر با جمعیتی فراوان که بسیاری از افراد آن بومی نبوده و از کسانی هستند که از شهرهای مختلف به قم مهاجرت کرده و در این منطقه ساکن هستند.

این ویژگی‌های خاص همگی در کنار یکدیگر جمع می‌شود تا بهانه‌ای برای ساخت مجتمع فرهنگی در این منطقه باشد مجتمعی به نام «نور» که بیش از ۲۰ سال است با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی در این منطقه فعالیت می‌کند.

اقبال مردمی نسبت به مجتمع نور

عبدالله سلطانیان که از دی‌ماه سال ۹۴ تاکنون مدیریت این مجتمع را بر عهده دارد از فعالیت‌های این مکان در منطقه نیروگاه با مهر سخن می‌گوید اینکه با توجه به ضرورت وجود یک پایگاه فرهنگی در این منطقه سازمان تبلیغات اسلامی را بر آن داشته تا مجتمع فرهنگی نور را احداث و راه‌اندازی کنند، اتفاقی که در سال ۱۳۷۵ به مرحله عمل رسیده و از آن روز تاکنون این مجتمع همچنان پابرجاست.

وی از استخر و باشگاه و کتابخانه و اردوگاه سخن می‌گوید اینکه اقبال مردمی نسبت به این مجتمع از ابتدای فعالیت تاکنون بسیار تغییر کرده و مردم این جا را به عنوان یک مکان فرهنگی پذیرفته‌اند و از برنامه‌های آن استقبال می‌کنند.

مدیر مجتمع نور از جمع شدن سلایق در کنار یکدیگر هم راضی است، وی منطقه نیروگاه را منطقه‌ای مهاجر نشین از اقوام مختلف می‌داند که برخی از آنها در این مجتمع در کنار یکدیگر در کلاس‌ها شرکت می‌کنند.

مدیر مجتمع نور: سعی کرده‌ایم با کمترین نیرو و با کاهش هزینه‌ها بهترین مدیریت را بر این مجتمع اعمال کنیم

البته مسئله‌ای دیگری که سلطانیان از آن حرف به میان می‌آورد مسئله خودگردان بودن این مجتمع و بالطبع مشکلات مالی است؛ اما وی بر این مسئله تأکید می‌کند که ما سعی کرده‌ایم با کمترین نیروهایی که در اختیار داریم و با کاهش هزینه‌ها بهترین مدیریت را بر این مجتمع اعمال کنیم گرچه به گفته ولی باز هم برخی از مواقع کاستی‌هایی وجود دارد.

مساحت این مکان به گفته مدیرش بیش از ۱۴ هزار مترمربع است که هم اکنون ۱۵ هزار مترمربع زیربنا دارد که سالن آمفی تئاتر با ظرفیت ۴۰۰ نفر، سالن سینما ۵۰۰ نفر، کتابخانه ۴۰۰ نفر، باشگاه ورزشی با گنجایش هم‌زمانی ۱۰۰ نفر، استخر با ظرفیت ۱۱۰ نفر نقش بسزایی در ارائه خدمات فرهنگی به مردم نیروگاه دارد.

برخی از کلاس‌ها با استقبال مواجه نمی‌شود

به گفته سلطانیان به دلیل بافت خاصی که در منطقه نیروگاه وجود دارد برخی از کلاس‌ها با استقبال مواجه نمی‌شود و همین امر سبب شده تا در برگزاری کلاس‌های مختلف نظرسنجی در اولویت باشد و کلاس‌هایی دایر شود که مورد استقبال باشد که در این زمینه کلاس خیاطی، بافتنی، طراحی و نقاشی، رایانه، قرآن و زبان مورد اقبال بیشتری قرار گرفته است.

کلاس‌های زبان این مرکز هم به گفته مدیر مجتمع فرهنگی نور در دوره‌های مختلف برگزار می‌شود و البته حضور ما سر یکی از این کلاس‌ها برای مصاحبه با بچه‌ها هم نشان می‌دهد که این مجتمع از مدرسان خوبی هم استفاده می‌کند زیرا قطعاً سرو کله زدن با بچه‌هایی که به دنبال زبان آموزی هستند سخت و دشوار است.

ارسلان فردوس یکی از این بچه‌های شر و شیطان سر کلاس است که در کلاس زبان هم به دنبال کلاس ورزشی برای شیطنت است. وی از مجتمع راضی است و اینجا را دوست دارد و البته بر این نکته هم تأکید می‌کند که دلش می‌خواهد پینت بال بازی کند، ورزشی که در مجتمع وجود ندارد و البته او در حال حاضر در این مجتمع تکواندو کار هم کار می‌کند.

علی یکی دیگر از زبان آموزان مجتمع است وی هم از کلاس‌های مختلف مجتمع بهره‌مند است و البته پیشنهادی هم دارد و آن اینکه کلاس‌ها اگر ظهر برگزار شود بهتر است البته دلیل قانع کننده‌ای هم برای این پیشنهادش ندارد و تنها دوست دارد که بعد از ظهرها کلاس برود.

عبدالله سلطانیان مدیر مجتمع در ادامه گفتگویش از فعالیت این مرکز با توجه به قرار گرفتن در یک منطقه محروم راضی است، اینکه مجتمع در این مکان مورد پذیرش قرار گرفته و مردم به آن اعتماد دارند را هم نکته دیگری است که بدان اشاره می‌کند و آن را از نقاط قوت این مجتمع می‌داند.

در هر حال اینکه منطقه نیروگاه یکی از مناطق کم برخوردار قم است بر کسی پوشیده نیست و با توجه به کمبود مراکز فرهنگی و تفریحی در این منطقه می‌طلبد که اندک مکان‌هایی را هم در این منطقه وجود دارد هم مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند افراد بیشتری را پوشش قرار دهد.